النواب يعقدون جلسة رقابية بحضور الفريق الحكومي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 كانون الأول(بترا)- أكد ممثلو الكتل النيابية ولجنة فلسطين النيابية، الوقوف مع الإجراءات التي تتخذها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، في سبيل حماية حدودنا الشمالية، قائلين إن الوطن سيبقى حصنا منيعا في وجه الطامعين من عصابات تهريب الأسلحة والمخدرات.
جاء ذلك خلال جلسة رقابية، عقدها مجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، لبحث آخر المستجدات بشأن العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، فضلا عن استكمال مناقشة الأسئلة النيايبة والردود الحكومية عليها.
وقال النواب إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مضى عليه عليه 73 يوما، وما يزال هذا العدو مستمرا في قتل الأطفال والنساء والمدنيين العزل وتدمير البنى التحتية والبيوت على رؤوس ساكنيها، مضيفين أن كل ذلك يجري على مرأى ومسمع العالم أجمعن والذي يدعي الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان.
وأشادوا بمواقف الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وما يبذله من جهود من أجل نيل الفلسطينيين حقوقهم المشروعة.
كما أثنوا على المقاومة الفلسطينية وما تبذله من ثبات وصمود في وجه آلة البطش الإسرائيلية، مؤكدين أن المقاومة أظهرت حب الفلسطينيين لأرضهم، وكأنهم يبعثون برسالة إلى العالم أجمع: "نحن موجودن، ولن نرحل عن هذه الأرض".
على صعيد آخر، لم يستكمل مجلس النواب مناقشة الأسئلة النيايبة والردود الحكومية عليها، خلال الجلسة الخامسة من عمر الدورة العادية الثالثة والأخيرة لمجلس الأمة التاسع عشر، حيث قام رئيس المجلس الصفدي برفع الجلسة، بعيد نحو 50 دقيقة على بدئها.
وكان النائب محمد المحارمة وجه سؤالا حول الإجراءات التي تتبعها مؤسسة الإذاعة والتلفزيون لأرشفة وتوثيق الأحداث التاريخية والإنجازات الوطنية، والوسائل التي تعتمدها.
من جهته، قال مدير مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، الزميل إبراهيم البواريد، إن المؤسسة تتبع أحدث الإجراءات التقنية وفقا للمقاييس العالمية للأرشفة الرقمية، حيث تحول المواد إلى ملفات رقمية عالية الجودة للحفاظ عليها وتخزينها بأسلوب تقني متطور، ما يسهم في سهولة استخراج وإدخال المواد الإعلامية المختلفة.
--(بترا)
م خ /أ أ/ ف ج
18/12/2023 13:05:35
MENAFN18122023000117011021ID1107620018
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