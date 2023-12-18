النواب يعقدون جلسة رقابية بحضور الفريق الحكومي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الأول(بترا)- أكد ممثلو الكتل النيابية ولجنة فلسطين النيابية، الوقوف مع الإجراءات التي تتخذها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، في سبيل حماية حدودنا الشمالية، قائلين إن الوطن سيبقى حصنا منيعا في وجه الطامعين من عصابات تهريب الأسلحة والمخدرات.

جاء ذلك خلال جلسة رقابية، عقدها مجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، لبحث آخر المستجدات بشأن العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، فضلا عن استكمال مناقشة الأسئلة النيايبة والردود الحكومية عليها.

وقال النواب إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مضى عليه عليه 73 يوما، وما يزال هذا العدو مستمرا في قتل الأطفال والنساء والمدنيين العزل وتدمير البنى التحتية والبيوت على رؤوس ساكنيها، مضيفين أن كل ذلك يجري على مرأى ومسمع العالم أجمعن والذي يدعي الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان.

وأشادوا بمواقف الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وما يبذله من جهود من أجل نيل الفلسطينيين حقوقهم المشروعة.

كما أثنوا على المقاومة الفلسطينية وما تبذله من ثبات وصمود في وجه آلة البطش الإسرائيلية، مؤكدين أن المقاومة أظهرت حب الفلسطينيين لأرضهم، وكأنهم يبعثون برسالة إلى العالم أجمع: "نحن موجودن، ولن نرحل عن هذه الأرض".

على صعيد آخر، لم يستكمل مجلس النواب مناقشة الأسئلة النيايبة والردود الحكومية عليها، خلال الجلسة الخامسة من عمر الدورة العادية الثالثة والأخيرة لمجلس الأمة التاسع عشر، حيث قام رئيس المجلس الصفدي برفع الجلسة، بعيد نحو 50 دقيقة على بدئها.

وكان النائب محمد المحارمة وجه سؤالا حول الإجراءات التي تتبعها مؤسسة الإذاعة والتلفزيون لأرشفة وتوثيق الأحداث التاريخية والإنجازات الوطنية، والوسائل التي تعتمدها.

من جهته، قال مدير مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، الزميل إبراهيم البواريد، إن المؤسسة تتبع أحدث الإجراءات التقنية وفقا للمقاييس العالمية للأرشفة الرقمية، حيث تحول المواد إلى ملفات رقمية عالية الجودة للحفاظ عليها وتخزينها بأسلوب تقني متطور، ما يسهم في سهولة استخراج وإدخال المواد الإعلامية المختلفة.

--(بترا)

م خ /أ أ/ ف ج

18/12/2023 13:05:35