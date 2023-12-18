الجامعة العربية: العدوان الإسرائيلي على غزة هدفه تصفية القضية الفلسطينية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 18 كانون الأول (بترا)- أكدت الجامعة العربية ان الحرب الوحشية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لها غاية واحدة، هي تصفية القضية الفلسطينية بفصل الشعب عن أرضه، إما بالقضاء على إمكانية الحياة على هذه الأرض أو بتهجيره قسريا وترحيله بقوة السلاحز
وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يستهدف القضاء على حركة كما يزعم، وإنما القضاء على مجتمع بأكمله وتمزيق نسيجه وتدمير إمكانية الحياة في قطاع غزة لوقت طويل قادم.
وأشار خلال أعمال الدورة الوزارية الحادية والثلاثين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية غربي آسيا الإسكوا التي عقدت اليوم الاثنين، بمقر الجامعة العربية، إلى أن النزاع العربي الإسرائيلي الذي لطالما كان عائقا أساسيا يحول دون الاستقرار في المنطقة.
وأضاف، أن كل يوم جديد من هذه الحرب تبعدنا عن حل الدولتين التي قبل بها الفلسطينيون والعرب والعالم أجمع باستثناء إسرائيل التي تعتقد مخطئة أن بإمكانها إنزال نكبة ثانية بالفلسطينيين.
وجدد ابو الغيط النداء العاجل لوقف إطلاق النار حفاظا على أمن واستقرار المنطقة.
--(بترا)
ن ا/ أ أ/ ف ج
18/12/2023 12:50:57
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