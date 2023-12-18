الجامعة العربية: العدوان الإسرائيلي على غزة هدفه تصفية القضية الفلسطينية

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 18 كانون الأول (بترا)- أكدت الجامعة العربية ان الحرب الوحشية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لها غاية واحدة، هي تصفية القضية الفلسطينية بفصل الشعب عن أرضه، إما بالقضاء على إمكانية الحياة على هذه الأرض أو بتهجيره قسريا وترحيله بقوة السلاحز

وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يستهدف القضاء على حركة كما يزعم، وإنما القضاء على مجتمع بأكمله وتمزيق نسيجه وتدمير إمكانية الحياة في قطاع غزة لوقت طويل قادم.

وأشار خلال أعمال الدورة الوزارية الحادية والثلاثين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية غربي آسيا الإسكوا التي عقدت اليوم الاثنين، بمقر الجامعة العربية، إلى أن النزاع العربي الإسرائيلي الذي لطالما كان عائقا أساسيا يحول دون الاستقرار في المنطقة.

وأضاف، أن كل يوم جديد من هذه الحرب تبعدنا عن حل الدولتين التي قبل بها الفلسطينيون والعرب والعالم أجمع باستثناء إسرائيل التي تعتقد مخطئة أن بإمكانها إنزال نكبة ثانية بالفلسطينيين.

وجدد ابو الغيط النداء العاجل لوقف إطلاق النار حفاظا على أمن واستقرار المنطقة.

--(بترا)

ن ا/ أ أ/ ف ج

18/12/2023 12:50:57