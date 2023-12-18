الصحفيين تلغي حفل تكريم أبناء الناجحين في الثانوية تضامنا مع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 كانون الأول (بترا)- قرر مجلس نقابة الصحفيين إلغاء الحفل السنوي لتكريم أبناء وبنات الزميلات والزملاء الناجحين في الثانوية العامة (التوجيهي) لهذا العام؛ تضامنا مع أهلنا في قطاع غزة الذين يتعرضون لأبشع أنواع الإجرام وحرب الإبادة على أيدي الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.
وثمن المجلس في بيان اليوم الاثنين، الرعاية التي قدمها بنك الإسكان للتجارة والتمويل وشركة أمنية للهواتف المتنقلة، لتكريم أبناء وبنات الزميلات والزملاء، وهي رعاية دائمة ومستمرة وتعبر عن قيم الشركتين الوطنيتين وحرصهما على مواصلة الدور الإيجابي في باب المسؤولية الاجتماعية.
وأكد المجلس مواصلة التنسيق مع الزميلات والزملاء لتسليمهم الجوائز التكريمية لأبنائهم، والتنسيق مع بنك الإسكان وشركة أمنية لتكريمهما بدروع النقابة تقديرا منها على تعاونهما الدائم وشراكتهما المستمرة مع النقابة، مقدرين تفهم الجميع للظروف التي حالت دون إجراء الاحتفال هذا العام.
--(بترا)
ه ع/ف ج
18/12/2023 12:44:41
MENAFN18122023000117011021ID1107620016
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