الصحفيين تلغي حفل تكريم أبناء الناجحين في الثانوية تضامنا مع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الأول (بترا)- قرر مجلس نقابة الصحفيين إلغاء الحفل السنوي لتكريم أبناء وبنات الزميلات والزملاء الناجحين في الثانوية العامة (التوجيهي) لهذا العام؛ تضامنا مع أهلنا في قطاع غزة الذين يتعرضون لأبشع أنواع الإجرام وحرب الإبادة على أيدي الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وثمن المجلس في بيان اليوم الاثنين، الرعاية التي قدمها بنك الإسكان للتجارة والتمويل وشركة أمنية للهواتف المتنقلة، لتكريم أبناء وبنات الزميلات والزملاء، وهي رعاية دائمة ومستمرة وتعبر عن قيم الشركتين الوطنيتين وحرصهما على مواصلة الدور الإيجابي في باب المسؤولية الاجتماعية.

وأكد المجلس مواصلة التنسيق مع الزميلات والزملاء لتسليمهم الجوائز التكريمية لأبنائهم، والتنسيق مع بنك الإسكان وشركة أمنية لتكريمهما بدروع النقابة تقديرا منها على تعاونهما الدائم وشراكتهما المستمرة مع النقابة، مقدرين تفهم الجميع للظروف التي حالت دون إجراء الاحتفال هذا العام.

--(بترا)

ه ع/ف ج

18/12/2023 12:44:41