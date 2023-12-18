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استشهاد الطفلة صاحبة فيديو نفسي ترجع رجلي في خانيونس

12/18/2023 2:30:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 18 كانون الأول(بترا)- استشهدت اليوم الاثنين، الطفلة دنيا أبو محسن صاحبة فيديو "نفسي ترجع رجلي" التي بترت قدمها في قصف همجي للاحتلال الإسرائيلي على منزل عائلتها في قطاع غزة قبل أسابيع وأدى لارتقاء 4 من أفراد عائلتها.
وقالت وزارة الصحة في غزة، إن الطفلة دنيا استشهدت، بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، على مبنى الولادة بمجمع ناصر الطبي في خانيونس.
يذكر أن منذ فترة قصيرة انتشر فيديو لطفلة فلسطينية تدعى دنيا أبو محسن، كانت تتمنى فيه أن تتعافى قدمها التي بُترت، وأن تنتهي الحرب.
وكانت تتلقى العلاج في مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، حتى ارتقت شهيدة بقصف همجي جديد لطائرات الاحتلال على مجمع ناصر الطبي.
--(بترا)
أ ش/ أ أ/ ف ج
18/12/2023 12:39:46

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