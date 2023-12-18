أمين عمان: الأردن يستضيف ثاني أعلى نسبة من اللاجئين في العالم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الأول (بترا)- قال أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة إن الأردن يستضيف ثاني أعلى نسبة من اللاجئين في العالم، والذين يشكلون ثلث عدد سكان المملكة.

وأضاف في كلمة خلال جلسات المنتدى العالمي للاجئين في جنيف، إن المدن في طليعة مواجهة أثر الهجرة وبناء مجتمعات شاملة وآمنة ومستدامة، مشيرا إلى أن عمان أسهمت في مناقشات الميثاق العالمي للهجرة، ومنتدى استعراض الهجرة الدولي، وغيرها من الاجتماعات التابعة للأمم المتحدة المعنية بالهجرة، وفي عام 2018 صادقنا على إعلان رؤساء بلديات مراكش، والتزمنا بالنهوض بمبادئ وأهداف الميثاق العالمي للهجرة.

وأوضح أن عمان تضع خطط التغير المناخي والهجرة والتنمية في محور اهتمامها؛ ما انعكس على الخطة الاستراتيجية للأمانة للأعوام 2022-2026 التي ترتكز على جودة الحياة لساكنيها وبما يتواءم مع الأهداف الوطنية وأهداف التنمية المستدامة وتوافقها مع رؤية التحديث الاقتصادي للأردن التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأكد أن ما ورد في خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) بإطلاق المبادرة الأردنية، ربط بين ثنائية اللجوء والتغيرات المناخية، وضرورة مساعدة الدول المستضيفة للاجئين.

وبين ضرورة انتهاج أسلوب جديد مبني على التنمية لتوفير الدعم الدولي في التصدي لتبعات أزمة اللجوء في خطابه في مؤتمر (COP28)، وفي خطابه الافتتاحي في المنتدى العالمي للاجئين، مشيرا إلى أن للشركاء الدوليين دورا حيويا في التعامل مع ذلك، كما أن التمويل الدولي بانخفاض مطرد، ولم نتلق هذا العام سوى حوالي 22 بالمئة من احتياجات خطة الاستجابة، وهو أدنى مستوى على الإطلاق.

ولفت إلى أن عمان من خلال الدعم الذي يقدمه صندوق المدن العالمية للمهاجرين واللاجئين التابع لمجلس رؤساء البلديات للهجرة تقوم بتأهيل "حديقة وأكاديمية المناخ للأطفال في عمّان" بهدف تعزيز وعي الأطفال بقضايا المناخ وتعزيز التماسك الاجتماعي بين فئات المجتمع كافة، بالإضافة إلى العديد من المشاريع بالتعاون مع الهيئات الدولية مثل مشروع قلب عمان، ومشروع تحسين الظروف المعيشية في الأحياء والمناطق الحضرية، بالإضافة للتعاون الأكاديمي مع الجامعة الهاشمية في دراسة بحثية إعادة تنظيم الاستجابات للنزوح طويل الأمد في المناطق الحضرية.

وقال، إن عمان أدرجت احتياجات اللاجئين ضمن خططها وبرامجها الاستراتيجية من خلال إطلاق استراتيجية "منعة عمان" في عام 2017 بالشراكة مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمساهمة بصياغة أول نظام للتخطيط الحضري في الأردن، بالإضافة إلى برنامج التخطيط الحضري والبنية التحتية في سياقات الهجرة (UPIMC) والممول من أمانة الدولة السويسرية.

يشار إلى أن المنتدى العالمي للاجئين هو أكبر تجمع دولي بشأن اللاجئين يعقد كل أربع سنوات، وتستضيفه حكومة سويسرا في جنيف بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

-- (بترا)

ع ع/ ف ج

18/12/2023 12:31:48