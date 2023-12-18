رئيس الوزراء يعزي نظيره الكويتي بوفاة سمو أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الصباح

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الأول (بترا)- أجرى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا مع سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة، جدد خلاله أصدق مشاعر التعزية والمواساة بوفاة فقيد الأمتين العربية والإسلامية، أمير دولة الكويت الراحل المغفور له – بإذن الله – سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأعرب عن وقوف الأردن، قيادة وحكومة وشعبا، وتضامنه الأخوي الصادق مع الأشقاء في دولة الكويت بهذا المصاب الجلل.

كما أعرب رئيس الوزراء عن تمنياته لدولة الكويت الشقيقة، بمواصلة مسيرة الإنجاز والخير والعطاء والمنعة، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، بقيادة أمير دولة الكويت الشقيقة سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

بدوره، قدم سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشكر للأردن قيادة وحكومة وشعبا على وقوفهم إلى جانب دولة الكويت في هذا المصاب الجلل، والتي تعبر عن مشاعر الأخوة الصادقة والعلاقات الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين.

--(بترا)

ع ق/ ف ج

18/12/2023 12:34:52