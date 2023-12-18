رئيس الوزراء يعزي نظيره الكويتي بوفاة سمو أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الصباح

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 كانون الأول (بترا)- أجرى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا مع سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة، جدد خلاله أصدق مشاعر التعزية والمواساة بوفاة فقيد الأمتين العربية والإسلامية، أمير دولة الكويت الراحل المغفور له – بإذن الله – سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وأعرب عن وقوف الأردن، قيادة وحكومة وشعبا، وتضامنه الأخوي الصادق مع الأشقاء في دولة الكويت بهذا المصاب الجلل.
كما أعرب رئيس الوزراء عن تمنياته لدولة الكويت الشقيقة، بمواصلة مسيرة الإنجاز والخير والعطاء والمنعة، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، بقيادة أمير دولة الكويت الشقيقة سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
بدوره، قدم سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشكر للأردن قيادة وحكومة وشعبا على وقوفهم إلى جانب دولة الكويت في هذا المصاب الجلل، والتي تعبر عن مشاعر الأخوة الصادقة والعلاقات الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين.
--(بترا)
ع ق/ ف ج
18/12/2023 12:34:52
MENAFN18122023000117011021ID1107620013
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