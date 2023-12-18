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ارتفاع الذهب وسط تراجع عوائد السندات

12/18/2023 2:30:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الأول (بترا)- ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مدعومة بضعف عوائد السندات مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة والمقرر نشرها في وقت لاحق هذا الأسبوع.
ووفقا لوكالة"بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة ليصل إلى 2023.13 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة عند 2036.70 دولار.
وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة وصولا إلى 23.90 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة أيضًا ليصل إلى 942.72 دولار، فيما تراجع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1160.83 دولار.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م/اح
18/12/2023 12:17:37

MENAFN18122023000117011021ID1107620012

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