ارتفاع الذهب وسط تراجع عوائد السندات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 كانون الأول (بترا)- ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مدعومة بضعف عوائد السندات مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة والمقرر نشرها في وقت لاحق هذا الأسبوع.
ووفقا لوكالة"بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة ليصل إلى 2023.13 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة عند 2036.70 دولار.
وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة وصولا إلى 23.90 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة أيضًا ليصل إلى 942.72 دولار، فيما تراجع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1160.83 دولار.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م/اح
18/12/2023 12:17:37
MENAFN18122023000117011021ID1107620012
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