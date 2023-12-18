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مسار إجبارى يطرح روح الروح دعمًا لأهالى غزة

12/18/2023 2:28:40 PM
(MENAFN- Youm7) طرح فريق "مسار إجباري" عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، والمنصات الموسيقية المختلفة، أغنية جديدة بعنوان "روح الروح"، دعمًا للقضية الفلسطينية، وهى من كلمات آمار مصطفى، وغناء وألحان هاني الدقاق، وتوزيع الفرقة الموسيقية.

أغنية "روح الروح"، طرحها الفريق تعبيرا عن تضامنهم مع أهالي قطاع غزة ، في ظل ما يتعرضون له من مآس نتيجة الحرب الإسرائيلية على القطاع، مع مرور الوقت شعر الفريق أن لديهم من الغضب ما يجب أن يخرج في الموسيقى أو الغناء، وعندما كتبت الشاعرة آمار مصطفى الكلمات المناسبة، شعر الفنان هانى الدقاق مؤسس الفريق، بتفاعل شديد مع الكلمات، وأحس بأنها تعبر عما كان يفكر فيه جميع أعضاء الفريق، فقام بتلحين الأغنية بشكل سريع.. قامت برسم البوستر الرسمي للأغنية، الفنانة الفلسطينية جنة رشيد التى تهوى الرسم منذ الصغر، وقامت برسمه فى غزة من تحت القصف وعبرت عن مشاعرها من خلاله.. تقول كلمات أغنية "روح الروح":..
إحنا صحاب الأرض إحنا السكان الأصليين و جذور بتمد لعاشر جد بتهتف فلسطين
لو عامل نفسك يعني نسيت.. أنا متهزتش.. أنا صاحب البيت أنا صوت لا بيسكت و لا بيموت أنا وعد يقين
و عينيا لواتقفلت ببارود..
هتنفح جوه عيون ملايين هتحرر روحهم وتزلزل
قلب الزنازين و الورد هيرجع و هيطرح في قلوب تانيين و ساعتها الدنيا هتعرف مين بيحرر مين
و يا روح الروح.. و يا حتة من الجنة على الأرض لو عمري يروح.. انا عمرى ما هتعب ولا هتهد
انا هنا على ارضي بموت و الضحكة ما فارقتنيش انا طفل اتعلم منه العالم انه يعيش

مسار إجباري.. يطرح روح الروح دعما لأهالي غزة


مسار إجباري.. وأغنية روح الروح دعما لأهالي غزة








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