مواطن فى قاعة المسرح مقالات نقدية لـ 50 عرضًا شاهدها الناقد يسري حسان

MENAFN - Youm7) يصدر قريبًا عن المجلس الأعلى للثقافة؛ كتاب "مواطن في قاعة المسرح" للكاتب والشاعر يسري حسان ، ويضم الكتاب، الذي صممت غلافه مها عصام، خمسين مقالاً عن عروض مسرحية مصرية شاهدها الكاتب من 2021 حتى 2023

وفي تصدير الكتاب يقول الدكتور أحمد مجاهد: "تتميز كتابات يسرى حسان في النقد المسرحي بأنه يمتلك الخبرة الفنية المزدوجة، بوصفه ناقدًا من ناحية، وبوصفه كاتبًا مسرحيًا وكاتبًا للشعر في العديد من المسرحيات من ناحية أخرى، لهذا تأتى تحليلاته الفنية دقيقة وواعية بحكم خبرته الميدانية في مجال المسرح، فأهل نجد أدرى بشعابها.

ويقدم يسرى حسان في هذا الكتاب قراءة نقدية لمجموعة كبيرة من عروض المسرح المصري الحكومية والخاصة، والاحترافية وعروض الهواة، وقد شاهد كل هذه العروض وكتب عنها ما بين أعوام2023 ، و 2022 ، و 2021 ليقدم لنا ما يشبه السجل النقدي الفني للمسرح فى هذه الفترة

أما مقالات هذا الكتاب- يقول الدكتور أحمد مجاهد -فهي تبتعد كثيرا عن الطابع الصحفي التداولي، وعن الطابع المميز الساخر لأسلوب الكاتب، وتصنف من وجهة النظر الفنية بوصفها مقالات رصينة تعتمد على التواريخ والأرقام والمقارنات، والحديث عن جوانب العمل المختلفة التي لا يصل إليها المشاهد إلا بمساعدة ناقد خبير.

وعلى الرغم من الرصانة الفنية لهذه المقالات؛ فإنها تتفق تماما مع رسالة يسرى حسان في كتاباته كافة، وهى أنه يهدف إلى إفهام القارئ البسيط أعقد الأمور الفنية والسياسية دون تسطيح مخل، وبهذا تؤدى تلك المقالات رسالة تنويرية مهمة تتجاوز حدود الرصد والتوثيق والتحليل الفني؛ كما تحقق المتعة والمنفعة لأكبر شريحة ممكنة من المتلقين.

كتاب مواطن في قاعة المسرح







