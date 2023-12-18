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نقابة المهن التمثيلية تهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى: حفظ الله مصر عزيزة أبية

12/18/2023 2:28:39 PM
(MENAFN- Youm7) تقدمت نقابة المهن التمثيلية بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسى ، وذلك في بيان رسمي صادر عن النقابة برئاسة الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، أعلنت فيه تقدمها بخالص التهانى لرئيس جمهورية مصر العربية والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

وذلك بمناسبة فوزه لفترة رئاسة جديدة، لمصرنا الحبيبة قائلين في البيان: "وإننا في هذه المناسبة نثمن ونحيي وطنية ووعي الشعب المصرى الذى خرج بالملايين ليعلن إرادته الصادقة لاستكمال مسيرة التنمية والإنجازات وحماية أراضيها، وندعو وطننا الغالى لوضع مصر في المكانة التي تستحقها".

واختتم البيان كلماته: "حفظ الله مصر، عزيزة أبية، وصان أرضها حرة كريمة، تحيا مصر تحيا مصر".


بيان النقابة








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