نقابة المهن التمثيلية تهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى: حفظ الله مصر عزيزة أبية

(MENAFN
- Youm7) تقدمت نقابة المهن التمثيلية بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسى ، وذلك في بيان رسمي صادر عن النقابة برئاسة الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، أعلنت فيه تقدمها بخالص التهانى لرئيس جمهورية مصر العربية والقائد الأعلى للقوات المسلحة.
وذلك بمناسبة فوزه لفترة رئاسة جديدة، لمصرنا الحبيبة قائلين في البيان: "وإننا في هذه المناسبة نثمن ونحيي وطنية ووعي الشعب المصرى الذى خرج بالملايين ليعلن إرادته الصادقة لاستكمال مسيرة التنمية والإنجازات وحماية أراضيها، وندعو وطننا الغالى لوضع مصر في المكانة التي تستحقها".
واختتم البيان كلماته: "حفظ الله مصر، عزيزة أبية، وصان أرضها حرة كريمة، تحيا مصر تحيا مصر".
بيان النقابة
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