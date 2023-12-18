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هيدى كرم: آل شنب فيلم عائلى إنسانى اجتماعى كوميدى ودورى به تحدٍ كبير

12/18/2023 2:28:39 PM
(MENAFN- Youm7) أعربت الفنانة هيدى كرم عن سعادتها بعرض فيلم "آل شنب" فى مسابقة الأفلام الطويلة بمهرجان الجونة السينمائى وفى دورة استثنائية موجهة للسينما الفلسطينية، مشيرة إلى أن الفيلم مختلف سواء من ناحية الموضوع أن الكوميديا التى يتم تقديمها.



وأشارت هيدى كرم خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائى إلى أن أبطال الفيلم يظهرون جميعًا بالملابس السوداء بسبب السياق الدرامى فى الأحداث لأن العائلة كلها تجتمع فى عزاء لافتة إلى أن "آل شنب" فيلم عائلى إنسانى اجتماعى كوميدى وتقدم فيه دور به كوميديا وهذا جديد عليها وبه تحدى كبير لها.



فيلم "آل شنب" بطولة كل من: ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.



ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير جلال الزكى، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف
شهيرة ناصف، منتج فنى أحمد عبدالله، بروديوسر رشا جودت، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.



تدور أحداث الفيلم فى إطار عائلى لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب، ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة فى إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلى الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.














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