جوناثان ماجورز يهدد بقتل نفسه في رسائل جديدة من محاكمته.. اعرف التفاصيل

MENAFN - Youm7) تم نشر مجموعة من الرسائل النصية والتسجيل الصوتي من محاكمة الممثل العالمى جوناثان ماجورز الجارية بتهمة الاعتداء المزعوم، ونفي ممثل مارفل الاتهامات الموجهة إليه.

الأدلة التي تم إصدارها حديثًا، والتي تمت مشاركتها في المحكمة الأسبوع الماضي، هي بين ماجورز

وصديقته السابقة جريس جباري، التي اتهمته بالاعتداء عليها في المقعد الخلفي للسيارة في مارس. الماضى.

كما ذكرت مجلة Variety، تتضمن الأدلة رسائل نصية هدد فيها ماجورز

بقتل نفسه، وتسجيلًا صوتيًا لمجادلة أخبرت فيها الممثلة أنها بحاجة إلى التصرف مثل كوريتا سكوت كينج وميشيل أوباما لدعم مسيرته المهنية.

تعود الرسائل النصية إلى سبتمبر 2022 وتتمحور حول حادثة سابقة بين ماجورز

وجباري عندما كانا معا، ويبدو أن ماجورز يثني جباري عن الذهاب إلى المستشفى بعد تعرضها لإصابة في رأسها.

وكتب ماجورز : "أخشى أنه ليس لديك منظور لما يمكن أن يحدث إذا ذهبت إلى المستشفى، سوف يطرحون عليك أسئلة، وبما أنني لا أعتقد أنك تحمينا فعليًا، فقد يؤدي ذلك إلى إجراء تحقيق حتى لو كذبت واشتبهوا في شيء ما".

أجابت جباري قائلة:“سأخبر الطبيب أنني اصطدمت رأسي، وإذا ذهبت فسأنتظر يوما آخر، لكنني لا أستطيع النوم وأحتاج إلى مسكنات أقوى، هذا كل شيء، لماذا

يجب أن أخبرهم بما حدث بالفعل عندما يكون من الواضح أنني أريد أن أكون معك".

تم نشر جزء من رسالة جباري التالية، حيث كتبت:“لن أذهب إلى الطبيب إذا كنت لا تشعر بالأمان معي للقيام بذلك، وأعدك أنني لن أذكرك أبدًا ولكني أتفهم خوفك".



