إزاى تخلى شريك حياتك يحس بالأمان العاطفى معاكى؟.. فى 3 خطوات بس

MENAFN - Youm7) الأمان والثقة هما أساس العلاقات العاطفية ونجاحها فإذا أرادت المرأة أن تعرف كيف تجعل الرجل يقع في الحب ، فعليها أن تبدأ بالتأكد من أنه يشعر بالأمان العاطفي معها، وحسب ما ذكره موقع yourtangoفإن جعل الرجل يشعر بالأمان العاطفي عند الوقوع في حبك يعود في الأساس إلى ثلاثة أشياء صغيرة بسيطة، لكن العديد من النساء لا يدركن ماهيتها

وإليكِ 3 أشياء عليك القيام بها لتجعلين الرجل يشعر بالأمان العاطفي معك.







1. أظهرى له الثقة والاحترام

إن أسرع طريقة لتحقيق الأمان العاطفي في أي علاقة هي إظهار أنك تثق بالطرف الآخر وتحترم احتياجاته، ويجب أن تسير الثقة والاحترام دائمًا في الاتجاهين.







2: تأكدي من أنه يشعر بأنه مسموع

يمكن أن يكون الاستماع الفعال صعبًا عندما تشتت انتباهك أفكار أخرى، أو تنتظري بفارغ الصبر الدخول في المحادثة بأفكارك الخاصة، أو تكوني متحمسة جدًا لدورك في التحدث. هذه الأنواع من المقاطعات لا تأتي من نوايا سيئة، بل من العاطفة، ولكن عندما تسمحي لشغفك بأن يفوق حاجة الشخص الآخر إلى الشعور بأنه مسموع، فإنه يبدأ في الشعور وكأنك لا تقدرينه في علاقتك.

إذا كان شريك حياتك يخبرك بمدى تعاسة يومه في العمل، أو مدى انزعاجه من مشكلة ما، فاستمعي إلى ما سيقوله كله. بدلًا من محاولة التفكير في نصيحة أو الرد، تعلمي أن تتجاهلي آراءك وتركزي على جميع جوانب ما يقوله.







3: أحبيه لما هو عليه وليس لإمكانياته

من المهم أن يشعر الرجل أنك تحبينه لما هو عليه الآن وليس لما يمكن أن يكون عليه في المستقبل أو ما تنتظري منه تحقيقه، فغالبًا ما تواعد النساء الرجل بسبب إمكانياته وليس بسبب ما هو عليه الآن، كأن تقول مثلاً عن رجل "إنه ليس طموحًا جدًا في الوقت الحالي، لكن لديه جانب جميل وفي غضون سنوات قليلة، سيصبح أبًا عظيمًا" أو "ليس لديه الكثير مما يفعله الآن، لكنني أساعده على رؤية مدى تحسنه يومًا ما."

