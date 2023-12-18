إزاى تخلى شريك حياتك يحس بالأمان العاطفى معاكى؟.. فى 3 خطوات بس

(MENAFN
- Youm7) الأمان والثقة هما أساس العلاقات العاطفية ونجاحها فإذا أرادت المرأة أن تعرف كيف تجعل الرجل يقع في الحب ، فعليها أن تبدأ بالتأكد من أنه يشعر بالأمان العاطفي معها، وحسب ما ذكره موقع yourtango
فإن جعل الرجل يشعر بالأمان العاطفي عند الوقوع في حبك يعود في الأساس إلى ثلاثة أشياء صغيرة بسيطة، لكن العديد من النساء لا يدركن ماهيتها
وإليكِ 3 أشياء عليك القيام بها لتجعلين الرجل يشعر بالأمان العاطفي معك.
1. أظهرى له الثقة والاحترام
إن أسرع طريقة لتحقيق الأمان العاطفي في أي علاقة هي إظهار أنك تثق بالطرف الآخر وتحترم احتياجاته، ويجب أن تسير الثقة والاحترام دائمًا في الاتجاهين.
2: تأكدي من أنه يشعر بأنه مسموع
يمكن أن يكون الاستماع الفعال صعبًا عندما تشتت انتباهك أفكار أخرى، أو تنتظري بفارغ الصبر الدخول في المحادثة بأفكارك الخاصة، أو تكوني متحمسة جدًا لدورك في التحدث. هذه الأنواع من المقاطعات لا تأتي من نوايا سيئة، بل من العاطفة، ولكن عندما تسمحي لشغفك بأن يفوق حاجة الشخص الآخر إلى الشعور بأنه مسموع، فإنه يبدأ في الشعور وكأنك لا تقدرينه في علاقتك.
إذا كان شريك حياتك يخبرك بمدى تعاسة يومه في العمل، أو مدى انزعاجه من مشكلة ما، فاستمعي إلى ما سيقوله كله. بدلًا من محاولة التفكير في نصيحة أو الرد، تعلمي أن تتجاهلي آراءك وتركزي على جميع جوانب ما يقوله.
3: أحبيه لما هو عليه وليس لإمكانياته
من المهم أن يشعر الرجل أنك تحبينه لما هو عليه الآن وليس لما يمكن أن يكون عليه في المستقبل أو ما تنتظري منه تحقيقه، فغالبًا ما تواعد النساء الرجل بسبب إمكانياته وليس بسبب ما هو عليه الآن، كأن تقول مثلاً عن رجل "إنه ليس طموحًا جدًا في الوقت الحالي، لكن لديه جانب جميل وفي غضون سنوات قليلة، سيصبح أبًا عظيمًا" أو "ليس لديه الكثير مما يفعله الآن، لكنني أساعده على رؤية مدى تحسنه يومًا ما."
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