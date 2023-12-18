يا مراكب الفرحة غنى.. صيادو دمياط يحتفلون بفوز الرئيس السيسي على طريقتهم الخاصة

MENAFN - Youm7) "بمراكبهم البسيطة وأطفالهم الذين يحملون علم مصر والأغانى الوطنية المبهجة النيل بقى شكل تانى"، هكذا احتفل أهالى دمياط بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنصب رئيس الجمهورية لولاية جديدة.





وانتشر عدد كبير من المراكب فى النيل مزينة بعلم مصر وتصدح منها أصوات الأغانى فى كل مكان متبادلين التهاني بينهم، احتفال أهالى دمياط جاء مشابهًا لروح محافظتهم التي تتميز بصناعة المراكب والصيد، وخصوصا منطقة "عزبة البرج"، حيث اشتهرت مدينة عزبة البرج بصناعة سفن الصيد بمختلف أنواعها وأحجامها ثم تطورت الصناعة لصناعة اليخوت السياحية والتى تصدر إلى جميع دول العالم.

ولكن ليس أهالى دمياط فقط الذين احتفلوا بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات، فعدد كبير من المواطنين من مناطق مختلفة احتفلوا بطريقتهم الخاصة منذ إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بالزغاريد والغناء وكلاكسات السيارات المزينة بالأعلام والتى تتجول فى كل مكان.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، نتيجة الانتخابات الرئاسية، وأكدت الهيئة أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا.

وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع نتائج المحافظات عقب انتهاء الفرز وفتحت باب الطعن على قرارات اللجان العامة يوم الخميس الماضى، وأعلنت عدم تلقيها أية طعون من المرشحين على نتائج اللجان العامة.



