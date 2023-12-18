يا مراكب الفرحة غنى.. صيادو دمياط يحتفلون بفوز الرئيس السيسي على طريقتهم الخاصة

(MENAFN
- Youm7) "بمراكبهم البسيطة وأطفالهم الذين يحملون علم مصر والأغانى الوطنية المبهجة النيل بقى شكل تانى"، هكذا احتفل أهالى دمياط بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنصب رئيس الجمهورية لولاية جديدة.
وانتشر عدد كبير من المراكب فى النيل مزينة بعلم مصر وتصدح منها أصوات الأغانى فى كل مكان متبادلين التهاني بينهم، احتفال أهالى دمياط جاء مشابهًا لروح محافظتهم التي تتميز بصناعة المراكب والصيد، وخصوصا منطقة "عزبة البرج"، حيث اشتهرت مدينة عزبة البرج بصناعة سفن الصيد بمختلف أنواعها وأحجامها ثم تطورت الصناعة لصناعة اليخوت السياحية والتى تصدر إلى جميع دول العالم.
ولكن ليس أهالى دمياط فقط الذين احتفلوا بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات، فعدد كبير من المواطنين من مناطق مختلفة احتفلوا بطريقتهم الخاصة منذ إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بالزغاريد والغناء وكلاكسات السيارات المزينة بالأعلام والتى تتجول فى كل مكان.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، نتيجة الانتخابات الرئاسية، وأكدت الهيئة أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا.
وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع نتائج المحافظات عقب انتهاء الفرز وفتحت باب الطعن على قرارات اللجان العامة يوم الخميس الماضى، وأعلنت عدم تلقيها أية طعون من المرشحين على نتائج اللجان العامة.
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