الأظافر القصيرة تسيطر على الموضة.. إليكِ أفضل الأفكار

MENAFN - Youm7) تهتم الفتيات دائمًا بشكل أظافرهن وشكل ولون طلاء الأظافر الذى يزيد من جمالهن ويضيف لإطلالتهن، وتعتبر الأظافر القصيرة من أفضل تصاميم الأظافر لهذا العام ويمكن أن تتمتع بنفس القدر من المتعة التي تتمتع بها الأشكال اللوزية. وفى السطور التالية إليكِ أفضل الأفكار للأظافر القصيرة حسب ما نشره موقع مجلة "ماري كلير".

- أظافر الكروم

وهنا يظهر شكل الأظافر الأرجوانية المطلية بلون الكروم مفصلة ومعقدة وتتميز بأظافر مربعة قصيرة وعليها أشكال النجوم المختلفة.

- أظافر باللون الأزرق

يتواجد اللون الأزرق ضمن أحد اتجاهات ألوان الأظافر وشكلها استثنائى وجميل على الأظافر القصيرة والمصقولة بشكل مثالي.

- أظافر فرنسية معكوسة

تعتبر الطريقة الفرنسية العكسية طريقة أنيقة لتجربة طلاء أظافر كلاسيكي ذو طرف أبيض دون الحاجة إلى طرف طويل وذلك لأنك تضيفين شريطاً أبيض في قاعدة الظفر بدلاً من الأعلى، مما يعطي هذه النتيجة الجميلة.





- أظافر وردي شفافة

في بعض الأحيان تكون أفضل عمليات تجميل الأظافر في أبسط حالاتها، ولا يوجد شيء أفضل من أظافر وردية شفافة ومنعشة.

- أظافر جلد التمساح

وهو من الأشكال المميزة والتي يفضلها الكثيرون وتناسب الأظافر القصيرة

- أظافر بأشكال مطبوعة

من قال أن الأظافر القصيرة لا يمكن رسم تفاصيل فنية عليها؟ يظهر هذا التصميم ما هو ممكن على كل لوحة قماشية صغيرة، انها مختومة بشكل خاص بطبقة علوية غير لامعة.



