الأظافر القصيرة تسيطر على الموضة.. إليكِ أفضل الأفكار

(MENAFN
- Youm7) تهتم الفتيات دائمًا بشكل أظافرهن وشكل ولون طلاء الأظافر الذى يزيد من جمالهن ويضيف لإطلالتهن، وتعتبر الأظافر القصيرة من أفضل تصاميم الأظافر لهذا العام ويمكن أن تتمتع بنفس القدر من المتعة التي تتمتع بها الأشكال اللوزية. وفى السطور التالية إليكِ أفضل الأفكار للأظافر القصيرة حسب ما نشره موقع مجلة "ماري كلير".
- أظافر الكروم
وهنا يظهر شكل الأظافر الأرجوانية المطلية بلون الكروم مفصلة ومعقدة وتتميز بأظافر مربعة قصيرة وعليها أشكال النجوم المختلفة.
- أظافر باللون الأزرق
يتواجد اللون الأزرق ضمن أحد اتجاهات ألوان الأظافر وشكلها استثنائى وجميل على الأظافر القصيرة والمصقولة بشكل مثالي.
- أظافر فرنسية معكوسة
تعتبر الطريقة الفرنسية العكسية طريقة أنيقة لتجربة طلاء أظافر كلاسيكي ذو طرف أبيض دون الحاجة إلى طرف طويل وذلك لأنك تضيفين شريطاً أبيض في قاعدة الظفر بدلاً من الأعلى، مما يعطي هذه النتيجة الجميلة.
- أظافر وردي شفافة
في بعض الأحيان تكون أفضل عمليات تجميل الأظافر في أبسط حالاتها، ولا يوجد شيء أفضل من أظافر وردية شفافة ومنعشة.
- أظافر جلد التمساح
وهو من الأشكال المميزة والتي يفضلها الكثيرون وتناسب الأظافر القصيرة
- أظافر بأشكال مطبوعة
من قال أن الأظافر القصيرة لا يمكن رسم تفاصيل فنية عليها؟ يظهر هذا التصميم ما هو ممكن على كل لوحة قماشية صغيرة، انها مختومة بشكل خاص بطبقة علوية غير لامعة.
MENAFN18122023000132011024ID1107620003
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.