خطوات سهلة لتنظيف جهاز صانع الوافل.. استمتعى بالحلو بدون إزعاج

MENAFN - Youm7) حديثًا أصبح جهاز صانع الوافل من الأساسيات التي تقبل الفتيات على شرائها عند التحضير للمنزل الجديد قبل العرس، ووفقًا لما جاء في موقع realsimple نستعرض خلال السطورالتالية خطوات تنظيف ماكينة صنع الوافل لضمان عمر أطول لها ومذاق شهي للوافل عند استخدامها فتراكم آثار الوافل القديمة يمكن أن تؤثر على الطعم.





الوافل كيفية تنظيف صانع الوافل فصله وتهدئته

قبل تنظيف ماكينة صنع

الوافل، يفضل أن تقومي بفصلها وتركها حتي تبرد

وفي حالة إذا كنت تستخدمين الجهاز في المرة الأولي ، فاستغرقي دقيقة لقراءة التعليمات العناية في دليل المستخدم.

تخلص من الفتات والزيت والعجين العالق

بعد فصلها وتبريدها قومي باستخدم منشفة ورقية جافة أو فرشاة ذات شعيرات ناعمة لإزالة الفتات والزيوت والعجين العالق في

ألواح ماكينة صنع

الوافل لذا احرصي على أن تقومي بامتصاص أي زيت زائد عن طريق طي المنشفة الورقية على شكل مربع له زوايا تساعدك في الوصول إلى الحواف الخاصة

بالجهاز، أيضًا في حالة إذا كان العجين جف في الجهاز، فقومي بوضع القليل من الزيت كي يساعدك في سهولة التخلص من بقايا العجين بسهولة.

تنظيف لوحات الوافل

إذا كانت ماكينة صنع الوافل تحتوي على ألواح قابلة للإزالة، فيمكن غسلها يدويًا بالماء الدافئ والصابون، أو وضعها في غسالة الأطباق، إذا أوصت بذلك الشركة المصنعة في كتيب التعليمات، أيضًا بالنسبة للأطباق الثابتة، قومي بخلط كوبين من الماء الدافئ وبضع قطرات من سائل غسل الأطباق، ثم اغمسي

قطعة قماش أو فرشاة أطباق ذات شعيرات ناعمة أو إسفنجة غير كاشطة في المحلول وقومي بعصرها

تخلصي من أي بقايا بلطف، ثم قومي باستخدام منفشة جافة تساعدك في التخلص من بقايا الصابون.

تنظيف الجزء الخارجي من صانع الوافل

استخدمي نفس المحلول الدافئ والصابون وقطعة قماش لتنظيف الجزء الخارجي من الجهاز، لذا امسحي كل سطح ثم اشطفيه بقطعة قماش نظيفة ورطبة.

يجف جيدًا

احرصي على استخدام قطعة قماش جافة وخالية من الوبر لتجفيف الجزء الداخلي والخارجي من ماكينة صنع الوافل قبل تخزينها.





جهاز صانع الوافل



