خطوات سهلة لتنظيف جهاز صانع الوافل.. استمتعى بالحلو بدون إزعاج

(MENAFN
- Youm7) حديثًا أصبح جهاز صانع الوافل من الأساسيات التي تقبل الفتيات على شرائها عند التحضير للمنزل الجديد قبل العرس، ووفقًا لما جاء في موقع realsimple نستعرض خلال السطورالتالية خطوات تنظيف ماكينة صنع الوافل لضمان عمر أطول لها ومذاق شهي للوافل عند استخدامها فتراكم آثار الوافل القديمة يمكن أن تؤثر على الطعم.
الوافل كيفية تنظيف صانع الوافل فصله وتهدئته
قبل تنظيف ماكينة صنع
الوافل، يفضل أن تقومي بفصلها وتركها حتي تبرد
وفي حالة إذا كنت تستخدمين الجهاز في المرة الأولي ، فاستغرقي دقيقة لقراءة التعليمات العناية في دليل المستخدم.
تخلص من الفتات والزيت والعجين العالق
بعد فصلها وتبريدها قومي باستخدم منشفة ورقية جافة أو فرشاة ذات شعيرات ناعمة لإزالة الفتات والزيوت والعجين العالق في
ألواح ماكينة صنع
الوافل لذا احرصي على أن تقومي بامتصاص أي زيت زائد عن طريق طي المنشفة الورقية على شكل مربع له زوايا تساعدك في الوصول إلى الحواف الخاصة
بالجهاز، أيضًا في حالة إذا كان العجين جف في الجهاز، فقومي بوضع القليل من الزيت كي يساعدك في سهولة التخلص من بقايا العجين بسهولة.
تنظيف لوحات الوافل
إذا كانت ماكينة صنع الوافل تحتوي على ألواح قابلة للإزالة، فيمكن غسلها يدويًا بالماء الدافئ والصابون، أو وضعها في غسالة الأطباق، إذا أوصت بذلك الشركة المصنعة في كتيب التعليمات، أيضًا بالنسبة للأطباق الثابتة، قومي بخلط كوبين من الماء الدافئ وبضع قطرات من سائل غسل الأطباق، ثم اغمسي
قطعة قماش أو فرشاة أطباق ذات شعيرات ناعمة أو إسفنجة غير كاشطة في المحلول وقومي بعصرها
تخلصي من أي بقايا بلطف، ثم قومي باستخدام منفشة جافة تساعدك في التخلص من بقايا الصابون.
تنظيف الجزء الخارجي من صانع الوافل
استخدمي نفس المحلول الدافئ والصابون وقطعة قماش لتنظيف الجزء الخارجي من الجهاز، لذا امسحي كل سطح ثم اشطفيه بقطعة قماش نظيفة ورطبة.
يجف جيدًا
احرصي على استخدام قطعة قماش جافة وخالية من الوبر لتجفيف الجزء الداخلي والخارجي من ماكينة صنع الوافل قبل تخزينها.
جهاز صانع الوافل
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