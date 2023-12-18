الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تتقدم بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى

MENAFN - Youm7) يتقدم المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ومجلس الإدارة وجميع أعضاء الجمعيةبخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوزه في الانتخابات الرئاسية وتوليه فترة رئاسية جديدة، وذلك بعد المشاركة الكبيرة للشعب المصري في الانتخابات الرئاسية 2024، متمنين له دوام السداد والتوفيق والنجاح.

وكانت

الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى عن أعلنت أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.



وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.







حصل المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.



وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ستبدأ من اليوم التالى على انتهاء ولايته الحالية.



















