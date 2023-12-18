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صعود 13 قطاعًا بالبورصة بجلسة الإثنين على رأسها الاتصالات بنسبة 3.2%

12/18/2023 2:28:29 PM
(MENAFN- Youm7) ارتفع 13 قطاعًا بالبورصة، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.2%، أعقبه قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والأغذية والمشروبات والتبغ، ومواد البناء، والموارد الأساسية بنسبة 2.7%، 2.5%، 2.2%، 2.1%، 2%، على التوالي.



وصعد قطاعا البنوك والعقارات بنسبة 1.9%، وقفز قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.8%، وزاد قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.5%، ثم قطاعا خدمات النقل والشحن، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.01%، فيما تراجعت قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، والسياحة والترفيه، والتجارة والموزعون بنسبة 1.2%، 0.8%، 0.4%، على الترتيب.



وكانت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 29 مليار جنيه عند مستوى 1.711 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 4.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 129.7 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.4% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.98%، والعرب على 6.62%، واستحوذت المؤسسات على 26.81% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.18%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 540.5 مليون جنيه، 42.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 4.9 مليون جنيه، 171.1 مليون جنيه، 35.6 مليون جنيه، 371.1 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 25334 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 30498 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 10786 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 5487 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 7963 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 6603 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 3.63% ليغلق عند مستوى 1498 نقطة.












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