قطاع المتاحف يحتفل بمرور 142 عاما على تأسيس لجنة حفظ الآثار العربية

بمناسبة مرور 142 عام على تأسيس لجنة حفظ الآثار العربية، يقيم

قطاع المتاحف

بالمجلس الأعلى للآثار بالتعاون مع المكتب العلمى لوزير السياحة والآثار والمعهد الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة عدداً من الفعاليات على مدار اليوم وغدا، تتضمن محاضرات علمية يستضيفها متحف الفن لإسلامى والمعهد الفرنسى للآثار الشرقية ومعرض مؤقت للآثار بمتحف الفن الإسلامى، بالإضافة إلى ورش فنية بمقر المعهد الفرنسى تستهدف طلاب المدارس الفرنسية بالقاهرة.





وأكد مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار حرص قطاع المتاحف ممثلا فى متحف الفن الإسلامى على المشاركة فى هذه الفعاليات والتى تلقى الضوء على جهود الدولة المصرية منذ اقدم للعصور على الحفاظ على الآثار والتراث الثقافى والحضارى المصرى والذى يمثل هوية الشعوب، إيمانا منه بدور المتاحف المصرية كمؤسسات علمية وتثقيفية وتوعية ومجتمعية.





وأشار د. هانى الطيب المشرف على المكتب العلمى لوزير السياحة والآثار أن المحاضرات العلمية التى تتضمنها الفعاليات تهدف إلى تنمية مهارات كتابة الأوراق العلمية ورفع كفاء الآثاريين فى مجال النشر العلمى سواء المحلى أو الدولى، حيث تستهدف الآثاريين العاملين بوزارة السياحة والآثار سواء فى المواقع المناطق الأثرية والمتاحف والإدارات العامة الخاصة بالنشر العلمى، والعاملين بالبعثات وحفائر التنقيب وباحثى الدراسات العليا.





وعن المعرض الأثرى المؤقت الذى يستضيفه متحف الفن الإسلامى أوضح د. أحمد صيام مدير عام المتحف أنه يأتى تحت عنوان "الآثار الإسلامية من السلبية الزجاجية إلى الرقمنة" ويعرض بعض القطع والأدوات الخاصة التى تلقى الضوء على مجهودات أعضاء لجنة حفظ الآثار العربية فى حفظ وتوثيق وتسجيل الآثار الإسلامية والقبطية، لافتا إلى أن المعرض يعد الأول من نوعه حيث يعرض مجموعة من السلبيات الزجاجية التى توثق الآثار الإسلامية والقبطية والخرائط والرسومات الهندسية، بالإضافة إلى أدوات القياس كميزان كوك وهو جهاز مساحى يستخدم لكى نحصل على مستوى أفقى لأثر، بالإضافة إلى آلة طبع أوتوماتيكى وعدد من أدوات ترقيم وتسجيل الآثار الإسلامية والقبطية.





وقال د. أحمد النمر عضو المكتب العلمى لوزير السياحة والآثار أن الورش التعليمية تتضمن ورشة حكى قصصى تاريخى عن قصة إنشاء متحف الفن الإسلامى باستخدام الوسائط المتعددة، وورشة عن طريقة زراعة نبات البردى وتجهيزه للكتابة وكذلك استخدام أوراق البردى فى الرسم والكتابة عليه، بالإضافة إلى ورشة عن الخط العربى سيتم خلالها التعرف على أنواع الخط العربى المستخدم فى التسجيل والتوثيق والنقش على القطع وطريقة الكتابة بـأنواعه المختلفة.





جدير بالذكر أن تأسيس لجنة حفظ الآثار العربية جاء بناء على أمر عالى من الخديوى محمد توفيق باشا فى 18 ديسمبر من عام 1881م بإنشاء لجنة حفظ الآثار العربية لتكون تحت رئاسة ناظر عموم الأوقاف.





تحددت أعمال لجنة حفظ الآثار العربية فى إجراء اللازم لجرد وحصر الآثار العربية القديمة التى يكون لها قيمة تاريخية أو صناعية، والعمل على صيانة تلك الآثار ورعايتها من التلف وإخبار "نظارة الأوقاف" بالتصليحات والترميمات المقتضى إجراؤها وإيضاح المهم والأولى منها، كذلك النظر فى الرسومات والتصميمات الهندسية التى تلزم للاستعانة بها فى عمليات الترميم، بالإضافة إلى إعلان النظارة عن القطع التى تتخلف عن العمارة ويلزم نقلها إلى "الأنتيخانة" تمهيداً لحفظها بها.



