اليوم العالمي للغة العربية .. هل تعرف أطول كلمة فى لغة الضاد؟

MENAFN - Youm7) يحتفل العالم باليوم العالمي للغة العربية .. وبمناسبة هذا اليوم هناك كلمات اعتبرها الكثيرون الأطول وقد ورد ذكرها في بعض المعاجم بينما لا تزال هناك حاجة إلى مصادر لإثبات ذلك الأمر، ومن هذه الكلمات كلمة أفستسقيناكموها الدالة على "شرب الماء" ومن الكلمات الواردة في القرآن "أنلزمكموها" و"فأسقيناكموه"، وهى من الأطول في القرآن الكريم.

اليوم العالمي للغة العربية

ويحتفل العالم باليوم العالمي للغة العربية في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، وقد وقع الاختيار على هذا التاريخ بالتحديد لأنه اليوم الذي اتخذت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1973 قرارها التاريخي بأن تكون اللغة العربية لغة رسمية سادسة في المنظمة.

وأضافت اليونسكو أن اللغة العربية أبدعت بمختلف أشكالها وأساليبها الشفهية والمكتوبة والفصيحة والعامية، ومختلف خطوطها وفنونها النثرية والشعرية.. آيات جمالية رائعة تأسر القلوب في ميادين متنوعة تضم على سبيل المثال لا الحصر الهندسة والشعر والفلسفة والغناء.

وأشارت اليونسكو عبر

بيانها إلى أن اللغة العربية تتيح الدخول إلى عالم زاخر بالتنوع بجميع أشكاله وصوره، ومنها تنوع الأصول والمعتقدات، كما ساعدت على نقل المعارف العلمية والفلسفية اليونانية والرومانية إلى أوروبا في عصر النهضة، كذلك أتاحت اللغة العربية إقامة الحوار بين الثقافات بكل الطرق البرية والبحرية لطريق الحرير من سواحل الهند إلى القرن الإفريقي.

وأوضحت أنه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، تود اليونسكو الإعراب عن تقديرها للناطقين باللغة العربية والذين يحافظون على تراث لغوي وثقافي فريد ورمز للتنوع والإلهام الثقافي من خلال المحافظة على اللغة العربية، وأن الاحتفال هذا العام يتزامن مع الذكرى السنوية الخمسين لإعلان اللغة العربية لغة رسمية في الأمم المتحدة.. وتود اليونسكو الإشادة بزهاء اللغة العربية على الصعيدَين الشعري والفني، وستجمع باحثين وأكاديميين وشباب ورؤساء هيئات دولية في فعاليات للاحتفاء بهذه المناسبة، كما أنه من المنتظر عقد مائدة مستديرة تتطرق إلى موضوعات عديدة منها: "الفلسفة والشعر: مساهمة الشعر العربي في تشكيل المعارف وفي التحولات الاجتماعية"، و"اللغة العربية والفنون: توسيع آفاق التنوع الثقافي"، و"اللاتينيون العرب: البصمة العربية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".



