أسرار سور الصين العظيم.. ماذا استخدم القدماء لبناء الأعجوبة المعمارية؟

MENAFN - Youm7) تتماسك مساحات كبيرة من سور الصين العظيم معًا بفضل "القشرة الحيوية"، وهي طبقات رقيقة من المواد العضوية التي ساعدت في حماية الأعجوبة المعمارية من التآكل وتوصل العلماء إلى هذا الاكتشاف أثناء تحليل أجزاء من سور الصين العظيم، الذي يمتد لأكثر من 13000 ميل (21000 كيلومتر) وتم بناؤه على مدار قرون عديدة، بدءاً من عام 221 قبل الميلاد، كوسيلة لحماية إمبراطوريات البلاد من الخارج.

أثناء البناء، غالبًا ما استخدم العمال القدماء التربة المدكوكة، والتي تضمنت مزيجًا من المواد العضوية مثل التربة والحصى التي تم ضغطها معًا، لبناء الجدار الضخم. في حين أن هذه المواد قد تكون أكثر عرضة للتآكل من المواد الأخرى، مثل الحجارة الصلبة، فإنها غالبا ما تساعد على تعزيز نمو "القشريات الحيوية".

يتكون هذا الجص الحي من البكتيريا الزرقاء (الكائنات الحية الدقيقة القادرة على التمثيل الضوئي)، والطحالب والأشنات التي تساعد على تعزيز البناء، وخاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة من البلاد، وفقا لدراسة نشرت في مجلة التقدم العلمي.

وقال المؤلف المشارك في الدراسة بو شياو، أستاذ علوم التربة في كلية علوم وتكنولوجيا الأراضي في جامعة الصين الزراعية في بكين، لموقع Live Science : "لقد عرف البناؤون القدماء المواد التي يمكن أن تجعل الهيكل أكثر استقرارًا".

وقال: "لتعزيز القوة الميكانيكية، تم طلاء الجدار بالطين والرمل والمواد اللاصقة الأخرى مثل الجير من قبل البناة الأصليين، توفر هذه المكونات أرضًا خصبة للكائنات الحية التي تبني "القشريات الحيوية".