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دار عصير الكتب تهنئ الرئيس السيسي بعد فوزه بولاية جديدة

12/18/2023 2:28:26 PM
(MENAFN- Youm7) هنأت دار عصير الكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة.

وقالت دار عصير الكتب في بيان: تتقدم دار عصير الكتب بالأصالة عن نفسها وبالنيابة عن جموع العاملين في قطاع الثقافة المصرية بخالص التهاني لفخامتكم ونبارك فوزكم في انتخابات السباق الرئاسي وننتظر منكم وفير الجهد في خدمة هذا الوطن كما عهدناكم واستكمال مسيرة الجمهورية الجديدة.


تهنئة دار عصير الكتب


وفى وقت سابق أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية فى ولاية رئاسية جديدة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية اليوم الإثنين.


وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع نتائج المحافظات عقب انتهاء الفرز وفتحت باب الطعن على قرارات اللجان العامة يوم الخميس الماضى، وأعلنت عدم تلقيها أية طعون من المرشحين على نتائج اللجان العامة.


وقام الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية بمراجعة نتائج الفرز فى الداخل وضم لها نتائج فرز الخارج وعرضها بشكل مجمع على مجلس ادارة الهيئة الوطنية التى اعتمدت النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.







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