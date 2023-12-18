دار عصير الكتب تهنئ الرئيس السيسي بعد فوزه بولاية جديدة

(MENAFN
- Youm7) هنأت دار عصير الكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة.
وقالت دار عصير الكتب في بيان: تتقدم دار عصير الكتب بالأصالة عن نفسها وبالنيابة عن جموع العاملين في قطاع الثقافة المصرية بخالص التهاني لفخامتكم ونبارك فوزكم في انتخابات السباق الرئاسي وننتظر منكم وفير الجهد في خدمة هذا الوطن كما عهدناكم واستكمال مسيرة الجمهورية الجديدة.
تهنئة دار عصير الكتب
وفى وقت سابق أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية فى ولاية رئاسية جديدة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية اليوم الإثنين.
وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع نتائج المحافظات عقب انتهاء الفرز وفتحت باب الطعن على قرارات اللجان العامة يوم الخميس الماضى، وأعلنت عدم تلقيها أية طعون من المرشحين على نتائج اللجان العامة.
وقام الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية بمراجعة نتائج الفرز فى الداخل وضم لها نتائج فرز الخارج وعرضها بشكل مجمع على مجلس ادارة الهيئة الوطنية التى اعتمدت النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.
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