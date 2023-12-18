نجيب محفوظ والثلاثية.. ماذا قال رجاء النقاش عن النهاية الأدبية؟

MENAFN - Youm7) تعتبر الثلاثية أو ثلاثية القاهرة العمل الأبرز لنجيب محفوظ لعدة أسباب منها على سبيل المثال تميزها الفنى واستمرار أحداثها على مدى زمنى طويل بالإضافة إلى كونها الملحمة الأهم لأديب نوبل ناهيك عن تجسيدها تليفزيونيًا وسينمائيًا فى أكثر من نسخة ولا شك أن الثلاثية كانت عملاً فارقًا فى مسيرة نجيب محفوظ لكونها صدرت فى مرحلة مفصلية فى حياة الأديب الراحل.

وقد كان للكاتب والناقد الرحل رأي فى الثلاثية جاء فى كتاب فى حب نجيب محفوظ حيث قال: بعد أن أصدر نجيب محفوظ ثلاثيته "بين القصرين، قصر الشوق، السكرية"، كنت من الذين يعتقدون أن نجيب محفوظ انتهى أدبيًا وأدى رسالته ولست أدرى بالضبط من أين جاءني هذا الاعتقاد، ولكنه على أى حال كان اعتقادًا يعيش في حياتنا الأدبية كما تعيش الإشاعة القوية.. بل ما زال هناك من يقول بهذا الرأى إلى الآن. أما أنا فقد تغير هذا الاعتقاد في نفسي منذ أن بدأت أتابع إنتاج نجيب محفوظ بعد الثلاثية، لقد أدركت أن شيئًا جديدًا يولد في قلب هذا الفنان وعقله، وأن هذا الشيء آخذ في الظهور يومًا بعد يوم في أدبه. ولم يكن هذا الشيء الجديد واضحًا أمامى عندما قرأت روايته "اللص والكلاب"، ولكنه ازداد وضوحًا ودقة بعد أن قرأت روايته التالية "السمان والخريف" التي صدرت سنة 1962.

وأضاف: لقد تطور نجيب محفوظ في أسلوبه وتطور فى نظرته إلى الحياة وموقفه منها. ولم تعد الكلمات عنده تحمل معنى واحدًا محددًا كما كان الأمر في إنتاجه القديم. بل أصبحت كلماته تعكس كثيرًا من المعاني في النفس، كأنها كلمات شعرية مليئة بالظلال والإيحاءات، وذلك كله على عكس أسلوبه القديم الذي كان في معظمه أسلوبًا وصفيًا واقعيًا لا تجد فيه بريق "الشعر" الخاطف إلا على فترات متباعدة.