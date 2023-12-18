متحف متروبوليتان للفنون يعيد أكثر من 10 قطع فنية أثرية إلى بلادها

(MENAFN
- Youm7) سيعيد متحف متروبوليتان للفنون أكثر من 12 منحوتة من جنوب شرق آسيا بعد أن تم ربطها بتاجر أعمال فنية راحل متهم بتهريب القطع الأثرية وفقًا للمتحف ومكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الجنوبية من نيويورك.
وقال متحف متروبوليتان بمدينة نيويورك في بيان إنه بدأ إعادة 14 عملاً فنيًا إلى كمبوديا وعملين إلى تايلاند كانت مرتبطة بدوجلاس لاتشفورد، وهو تاجر آثار بريطاني وباحث بارز في فن الخمير. وفقا لموقع سى إن إن
وقال مكتب المدعي العام الأمريكي في بيان إن لاتشفورد اتُهم في عام 2019 بـ“تدبير مخطط متعدد السنوات لبيع الآثار الكمبودية المنهوبة في سوق الفن الدولي” وتم رفض لائحة الاتهام بعد وفاة لاتشفورد في عام 2020.
وقال ماكس هولين، مدير المتحف والرئيس التنفيذي:"إن متحف متروبوليتان يعمل بجد مع كمبوديا ومكتب المدعي العام الأمريكي لسنوات لحل المسائل المتعلقة بهذه الأعمال الفنية، وقد أوضحت المعلومات الجديدة التي نشأت عن هذه العملية أنه يجب علينا البدء في إعادة هذه المجموعة من المنحوتات".
وسيتم إعادة تمثال للإلهة من الحجر الرملي من القرن العاشر من كوه كير إلى كمبوديا وتصور المنحوتات التي سيتم إعادتها الأنظمة الدينية الهندوسية والبوذية من القرنين التاسع والرابع عشر في العصر الأنجوري، وفقًا لمتحف متروبوليتان.
وقال مكتب المدعي العام الأمريكي إن بعض الأعمال الفنية التي سيتم إعادتها إلى كمبوديا هي من موقع كوه كير الأثري، بما في ذلك تمثال آلهة من الحجر الرملي من القرن العاشر وهناك تمثال آخر هو "بوديساتفا أفالوكيتيشفارا جالسًا في راحة ملكية" من أواخر القرن العاشر إلى أوائل القرن الحادي عشر، والذي يصور بوذا جالسًا وساقيه متقاطعتين.
ويعود تاريخ التماثيل الأخرى إلى القرن السابع، بما في ذلك تمثال رأس بوذا، وفقا لمكتب المدعي العام الأمريكي وفي بيان صحفي، وصفت وزيرة الثقافة والفنون الجميلة الكمبودية، فورنج ساكونا، إعادة القطع الأثرية إلى الوطن بأنها " مهمة لأمته"
وأعربت عن أملها في إعادة العناصر الأخرى ذات الأصل الكمبودي - الموجودة في متحف متروبوليتان وأماكن أخرى مضيفة: "نطلب من المتاحف الأخرى وجامعي التحف الخاصة الاتصال بنا لمناقشة مجموعاتهم من الآثار الكمبودية."
في غضون ذلك، قال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز إن مكتبه“سيواصل التحقيق بقوة في التجارة غير المشروعة بالآثار المسروقة".
MENAFN18122023000132011024ID1107619992
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.