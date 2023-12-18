متحف متروبوليتان للفنون يعيد أكثر من 10 قطع فنية أثرية إلى بلادها

MENAFN - Youm7) سيعيد متحف متروبوليتان للفنون أكثر من 12 منحوتة من جنوب شرق آسيا بعد أن تم ربطها بتاجر أعمال فنية راحل متهم بتهريب القطع الأثرية وفقًا للمتحف ومكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الجنوبية من نيويورك.

وقال متحف متروبوليتان بمدينة نيويورك في بيان إنه بدأ إعادة 14 عملاً فنيًا إلى كمبوديا وعملين إلى تايلاند كانت مرتبطة بدوجلاس لاتشفورد، وهو تاجر آثار بريطاني وباحث بارز في فن الخمير. وفقا لموقع سى إن إن

وقال مكتب المدعي العام الأمريكي في بيان إن لاتشفورد اتُهم في عام 2019 بـ“تدبير مخطط متعدد السنوات لبيع الآثار الكمبودية المنهوبة في سوق الفن الدولي” وتم رفض لائحة الاتهام بعد وفاة لاتشفورد في عام 2020.

وقال ماكس هولين، مدير المتحف والرئيس التنفيذي:"إن متحف متروبوليتان يعمل بجد مع كمبوديا ومكتب المدعي العام الأمريكي لسنوات لحل المسائل المتعلقة بهذه الأعمال الفنية، وقد أوضحت المعلومات الجديدة التي نشأت عن هذه العملية أنه يجب علينا البدء في إعادة هذه المجموعة من المنحوتات".

وسيتم إعادة تمثال للإلهة من الحجر الرملي من القرن العاشر من كوه كير إلى كمبوديا وتصور المنحوتات التي سيتم إعادتها الأنظمة الدينية الهندوسية والبوذية من القرنين التاسع والرابع عشر في العصر الأنجوري، وفقًا لمتحف متروبوليتان.

وقال مكتب المدعي العام الأمريكي إن بعض الأعمال الفنية التي سيتم إعادتها إلى كمبوديا هي من موقع كوه كير الأثري، بما في ذلك تمثال آلهة من الحجر الرملي من القرن العاشر وهناك تمثال آخر هو "بوديساتفا أفالوكيتيشفارا جالسًا في راحة ملكية" من أواخر القرن العاشر إلى أوائل القرن الحادي عشر، والذي يصور بوذا جالسًا وساقيه متقاطعتين.

ويعود تاريخ التماثيل الأخرى إلى القرن السابع، بما في ذلك تمثال رأس بوذا، وفقا لمكتب المدعي العام الأمريكي وفي بيان صحفي، وصفت وزيرة الثقافة والفنون الجميلة الكمبودية، فورنج ساكونا، إعادة القطع الأثرية إلى الوطن بأنها " مهمة لأمته"

وأعربت عن أملها في إعادة العناصر الأخرى ذات الأصل الكمبودي - الموجودة في متحف متروبوليتان وأماكن أخرى مضيفة: "نطلب من المتاحف الأخرى وجامعي التحف الخاصة الاتصال بنا لمناقشة مجموعاتهم من الآثار الكمبودية."

في غضون ذلك، قال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز إن مكتبه“سيواصل التحقيق بقوة في التجارة غير المشروعة بالآثار المسروقة".