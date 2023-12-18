أبل تضيف زر جديد لهواتف Iphone 16 بعد طرح Action Button

MENAFN - Youm7) استبدلت أبل مفتاح كتم الصوت الموجود في iPhone 15 Pro بزر Action Button، والذي يمكن تخصيصه لوظائف مختلفة، بما في ذلك كتم الصوت والمصباح اليدوي وتشغيل الكاميرا، ولكن ماذا لو كان هناك زر مخصص على iPhone للكاميرا؟ حسنًا، تعمل شركة أبل على جلب واحد في طرازات iPhone 16 العام المقبل، والذي يمكن أن يطلق عليه "زر الالتقاط" أو "Capture Button".وأفاد مارك جورمان من بلومبرج أن زر الالتقاط الموجود على طرازات iPhone 16 سيكون لديه القدرة على تسجيل الفيديو، وكشف جورمان في أحدث نشرة إخبارية له عن Power On أن الطرازات الجديدة ستحتوي على زر مخصص لتسجيل الفيديو.وفقًا لتقرير سابق صادر عن MacRumors، شوهد زر الالتقاط في النماذج الأولية لجهاز iPhone 16، وفي هذه النماذج الأولية، تم وضع زر الالتقاط في الجانب الأيمن السفلي من الجهاز، وفي الطرز الأمريكية، يُقال إن هذا الزر يحل محل هوائي mmWave، والذي سيتم نقله إلى الجانب الأيسر من الهاتف، أسفل زري الصوت والإجراء.وسيكون زر الالتقاط عبارة عن زر سعوي مزود بردود فعل لمسية وليس زرًا ميكانيكيًا، ومن المتوقع أن يشتمل على مستشعر للقوة يمكنه التعرف على الضغط، وإذا تم تشغيله عن طريق الضغط، فمن المحتمل أن الضغط عليه سيؤدي إلى تشغيل الكاميرا وتمكين تسجيل الفيديو.ويشير تقرير من MacRumors إلى أن مستويات الضغط المختلفة يمكن أن تسمح للمستخدمين أيضًا بالتبديل بين أوضاع الصور والفيديو أو إنشاء فيديو مكاني. تغييرات أخرى في التصميم في iPhone 16

يقال إن شركة آبل قامت بإنشاء العديد من النماذج الأولية لجهاز iPhone 16 القادم، بألوان مختلفة واختلافات طفيفة في التصميم، ومن المتوقع أن يكون النموذج الأولي لمنتصف الليل هو التصميم النهائي، الذي يتميز بزر التقاط جديد وزر إجراء أكبر.

وسيحتوي iPhone 16 على وحدة كاميرا عمودية، مع تصميمين قيد النظر: تصميم على طراز iPhone 12 مع عدستين مكدستين، وتصميم iPhone X من النوع مع غلاف فردي على شكل حبة، وتستخدم أبل تخطيط الكاميرا الشبيه بـ iPhone 12 على نطاق أوسع في نماذجها الأولية.وكانت النماذج الأولية تحتوي على زر واحد للتحكم في مستوى الصوت، ولكن بسبب مشكلات فنية، ستستخدم شركة أبل أزرارًا ميكانيكية بدلاً من زر مستوى الصوت الموحد، ويشير التقرير إلى أنه قد يتم استبدال مفتاح كتم الصوت الموجود في طرازات iPhone الفانيليا بزر إجراء جديد.