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انخفاض أسعار البيتكوين بنسبة 2.44% خلال الـ 24 ساعة الماضية

12/18/2023 2:28:22 PM
(MENAFN- Youm7) سجلت عملة البيتكوين اليوم الإثنين خسارة بنسبة 2.44 %، وبهذا، يتم تداول أقدم وأغلى عملة مشفرة حاليًا عند نقطة سعر تبلغ 40,995 دولارًا، ويمثل هذا انخفاضًا ملحوظًا قدره 1,857 دولارًا مقارنة بالأسبوع الماضي عندما تم تداول الأصل عند 42,854 دولارًا، وفقاً لموقع gadgets360.

وانخفض سعر الأثير بنسبة 2.15 % اليوم الاثنين، في وقت كتابة هذا التقرير، بلغت قيمة الأثير حوالي 2170
دولارًا، وهذا يمثل تخفيضًا قدره 116 دولارًا عن سعر الأثير الأسبوع الماضي البالغ 2,286 دولارًا.

تشمل العملات المشفرة التي يتم تداولها في المنطقة الخسائر اليوم Binance Coin وRipple وSolana وCardano وDogecoin.

انضمت أيضًا Polygon وPolkadot وWrapped Bitcoin وShiba Inu وLitecoin وBitcoin Cash إلى BTC وETH في جانب الخسارة إلى جانب Shiba Inu وStellar وMonero.

انخفض التقييم الإجمالي لقطاع العملات المشفرة بنسبة 2.22 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتبلغ القيمة السوقية الحالية للعملات المشفرة 1.55 تريليون دولار، كما هو موضح بواسطة CoinMarketCap.







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