ساعة أبل تحصل على مظهر جديد ومميزات مختلفة خلال 2024.. اعرف التفاصيل

MENAFN - Youm7) قد تستعد شركة Apple لتحديث كبير لساعة Apple Watch في عام 2024، فوفقًا لمارك جورمان من بلومبرج، تخطط شركة Apple لتجديد كبير لساعتها الذكية الشهيرة، بما في ذلك الجماليات الجديدة والميزات الصحية المتطورة والتطورات التي قد تغير قواعد اللعبة في المستقبل.وفي رسالته الإخبارية الأسبوعية، يقترح جورمان تصميمًا أكثر أناقة ونحافة للجيل التالي من Apple Watch، وربما يمثل نموذج "الذكرى السنوية" الذي كنا نتوقعه، ويمكن أن تتضمن إعادة التصميم هذه علبة محسنة وربما حتى آلية جديدة لربط الشريط المغناطيسي، على الرغم من ندرة التفاصيل، فمن الآمن أن نقول إن الجانب المرئي سيحظى بالتحديث. ميزتان صحيتان كبيرتان

كانت Apple Watch دائمًا خطوة متقدمة على المنحنى عندما يتعلق الأمر بتتبع الصحة واللياقة البدنية، والآن، يقترح جورمان أن مراقبة ضغط الدم واكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم قد يأتي إلى Apple Watch.

قياس ضغط الدم، على الرغم من تركيزه في البداية على اكتشاف اتجاهات ارتفاع ضغط الدم بدلاً من القراءات الدقيقة، سيكون إضافة مهمة لمجموعة رائعة من الميزات الصحية التي تمتلكها Apple، ويمكن أن يمنح المستخدمين تنبيهات مبكرة حول مشاكل ضغط الدم المحتملة وقد تتمكن Apple Watch من تسجيل البيانات ذات الصلة لإجراء محادثات مستنيرة مع طبيبك.وتعد ميزة الكشف عن انقطاع التنفس أثناء النوم ميزة أخرى يمكن أن تأتي إلى Apple Watch، في الوقت الحالي، غالبًا ما يتطلب تشخيص انقطاع التنفس أثناء النوم إجراء دراسات غير ملائمة بين عشية وضحاها، إن المراقبة المدمجة في Apple Watch، إذا كانت دقيقة، يمكن أن تبسط بشكل كبير وتجعل الوصول إلى التشخيص ديمقراطيًا، وتمكين المستخدمين من اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب من أجل صحتهم.