الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات ضد X بسبب المحتوى غير القانوني والمعلومات المضللة

MENAFN - Youm7) يختتم X (تويتر سابقًا) عامًا من الانتقادات والإجراءات القانونية بمزيد من الإدانة، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تفتح إجراءات انتهاك رسمية في تشغيل X والانتهاكات المحتملة لقانون الخدمات الرقمية (DSA).

ومن المفارقات أن تييري بريتون، المفوض الأوروبي للسوق الداخلية، شارك الأخبار على X، حيث قدم تفاصيل الانتهاك المشتبه به للمنصة لالتزاماتها بالشفافية ومكافحة المحتوى غير القانوني، ويجري أيضًا التحقيق في "التصميم المخادع" المحتمل لـ X، وفقاً لموقع engadget.

تأتي إجراءات اللجنة في أعقاب تقرير تقييم المخاطر الذي قدمته X في سبتمبر، وتقرير الشفافية الذي نشرته المنصة في نوفمبر، والمخاوف المستمرة حول كيفية تعامل X مع المحتوى المتعلق بالحرب بين إسرائيل وفلسطين، أو سوء التعامل معه، وأرسل بريتون خطابًا إلى Elon Musk حول مسؤولية المنصة في الإشراف على المشاركات بما يتماشى مع DSA، فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقًا في تعامل X بعد فترة وجيزة.

وأوضح بريتون في بيان له أن الإجراءات المعلن عنها حديثًا تظهر أن "زمن المنصات الكبيرة عبر الإنترنت التي تتصرف وكأنها أكبر من أن تهتم بها قد انتهى".

وتابع: "لدينا الآن قواعد واضحة، والتزامات مسبقة، ورقابة قوية، وتنفيذ سريع، وعقوبات رادعة، وسوف نستفيد بشكل كامل من مجموعة أدواتنا لحماية مواطنينا وديمقراطياتنا"، تمثل هذه الحالة المرة الأولى التي تفتح فيها المفوضية إجراءات رسمية لإنفاذ لوائح الاتحاد الأوروبي.