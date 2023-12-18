أبل تعيد تصميم سماعات Airpods فى عام 2024

MENAFN - Youm7) قد يشهد عام 2024 قيام شركة Apple بإجراء تغييرات شاملة على تشكيلة AirPods، فوفقًا لمارك جورمان من بلومبرج، يمكن أن تحصل AirPods على تغيير في التصميم، وأيضًا، وفقًا لجورمان، قد تطلق شركة Apple جهازي AirPods جديدين في عام 2024.وبينما تظل التفاصيل محاطة بحجاب السرية المعتاد لشركة Apple، يقدم جورمان لمحة عما سيأتي إلى AirPods، حيث من الممكن أن تكون سماعات AirPods المستقبلية، والتي يطلق عليها مبدئيًا اسم "الجيل الرابع"، متاحة في نسختين مختلفتين، ووفقًا لـ Gurman، يمكن لشركة Apple تقديم بدائل لأجهزة AirPods 2 وAirPods 3 الحالية بنموذجين جديدين. ANC وميزات صحية جديدة والمزيد

يمكن لشركة Apple أيضًا الجمع بين جماليات تصميم AirPods Pro وAirPods للجيل التالي من AirPods، وفقًا لـ Gurman، ويشاع أن تتخلى عن التصميم الجذعي المألوف تمامًا. أيضًا، يمكن أن يختلف جهازي AirPods الجديدين في الميزات أيضًا، ومن غير المتوقع أن يحصل الإصدار الأقل سعرًا على إلغاء نشط للضوضاء بينما الإصدار الأعلى سعرًا.



وفي الوقت الحالي، لا تقدم Apple ميزة ANC في AirPods وتحتفظ بها في AirPods Pro، كذلك فمن المتوقع على نطاق واسع أن تحصل علبة الشحن على إصلاح شامل أيضًا، وفي حين أن شركة Apple قد لا تغير التصميم، في خطوة ستسعد الكثيرين، فقد تحتضن أخيرًا منفذ USB-C الموجود في كل مكان، لتودع موصل Lightning الخاص.ولن يؤدي هذا إلى تبسيط عملية الشحن فحسب، بل يتماشى أيضًا مع المعايير المتنامية للصناعة، مما يلغي الحاجة إلى فوضى متشابكة من الكابلات المختلفة، ومن المتوقع أيضًا أن تدعم علبة الشحن تطبيق Find My من Apple، مما سيسهل على المستخدمين العثور على AirPods المفقودة أو المفقودة.ومن المتوقع أيضًا أن تضيف شركة Apple وظيفة المعينة السمعية إلى AirPods، ومع ذلك، من المفترض أن تأتي هذه الميزة كجزء من تحديث البرنامج، وبطبيعة الحال، مع أي شائعات عن شركة أبل، يُنصح بجرعة صحية من الشك.