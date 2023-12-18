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تدشين سياسة البرنامج الوطني للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل

12/18/2023 2:27:28 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بمشاركة أصحاب المعالي وأعضاء المجلس سياسة البرنامج الوطني الشامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية وتوثيق البلاغات ونتائج التحقيقات المتعلقة بها، كما دشّن معاليه موقع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية, وذلك خلال افتتاح أعمال الجلسة السابعة لأعضاء المجلس. وأوضح معاليه أثناء الاجتماع السابع لمجلس الإدارة أن إطلاق "سياسة البرنامج الوطني الشامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية وتوثيق البلاغات ونتائج التحقيقات المتعلقة بها" والموقع الإلكتروني للمجلس, أتى انطلاقاً من دور المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية في توحيد الجهود بين الأطراف ذات العلاقة، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة وصحية من خلال تطوير الكفاءات والخبرات في مجال التحقيق في حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية، للوصول للمسببات الجذرية للحوادث ومشاركة الدروس المستفادة على المستوى الوطني للحد من تكرارها.
ويهدف المجلس من إطلاق البرنامج الوطني الشامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية وتدشين منصة المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية إلى توضيح الإجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ متطلبات البرنامج، بالإضافة إلى دعم وتمكين جميع المنشآت في توفير بيئة عمل آمنة وصحية ومستدامة والحد من حوادث العمل والأمراض المهنية، من خلال تحديد أسبابها ووضع الضوابط المناسبة لمنع تكرارها. كما يسعى المجلس من خلال الموقع الإلكتروني إلى تزويد المنشآت والعاملين باللوائح والأنظمة والأدلة الاسترشادية الفنية والإدارية والخدمات الإلكترونية التي يقدمها المجلس، استمراراً لتطبيق المجلس للمهام والصلاحيات المسندة له بناءً على تنظيم المجلس المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم 379 وبتاريخ 7-7-1443 هـ. بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال السلامة والصحة المهنية.

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