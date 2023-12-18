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المنتدى السعودي للإعلام يقدم 30 جلسة بمختلف القطاعات خلال فبراير المُقبل

12/18/2023 2:27:27 PM
(MENAFN- Al Watan) تحتضن العاصمة الرياض فبراير المقبل، أعمال المنتدى السعودي للإعلام، ومعرض مستقبل الإعلام "فومكس"، إلى جانب الاحتفاء بالفائزين المتنافسين على جائزة المنتدى في مساراتها المتعددة.
وسيشهد المنتدى أكثر من 30 جلسة تناقش مستقبل قطاع الإعلام، حيث سيقدم المتحدثون العديد من الروئ والتوجهات التي تركز في مجملها على مستجدات القطاع ومستقبله.
وستغطي جلسات المنتدى قطاعات عدة منها الرياضة وعلاقتها بالإعلام إلى جانب قطاع المال والأعمال، والسياحة، والفعاليات الكبرى، إذ سيشهد المنتدى جلسةً مخصصة لإكسبو الرياض 2030، بالإضافة إلى جلسة خاصة بكأس العالم 2034، وغيرها من القطاعات الحيوية كقطاع الطاقة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإعلام، واستثمار البنى التقنية في الأعمال الإعلامية.
وسيُقام المنتدى بنسخته الثالثة بالشراكة مع هيئة الصحفيين السعوديين، خلال الفترة من 20 حتى 21 فبراير المقبل، بمشاركة عربية ودولية، بحضور عدد من أبرز الإعلاميين والأكاديميين والخبراء المتخصصين.
ويشارك في معرض مستقبل الإعلام "فومكس" خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير المقبل، كبرى الشركات والمؤسسات الإعلامية المحلية والدولية، ومن المقرر أن يشهد المعرض مشاركة أكثر من 200 عارض من مختلف أنحاء العالم، مما يعد فرصة لبناء الشراكات وتبادل التجارب والخبرات.
ويحتفي المنتدى السعودي للإعلام بنسخته الثالثة بالفائزين بجائزة المنتدى، ويمكن المشاركة في الجائزة عبر 6 مسارات، تتمثّل في الصحافة "التقرير، المقال، الحوار"، والإنتاج المرئي والمسموع "الأفلام القصيرة، البرامج المرئية والحوارية، التقارير المرئية، البرامج الإذاعية، البودكاست"، والإنتاج العلمي "الدراسات، والبحوث"، والإعلام الرقمي "منصات التواصل الاجتماعي، أفضل منصة رقمية، الفنون الرقمية في المجال الإعلامي"، والابتكار والريادة "الابتكار في الاتصال المؤسسي، المشاريع الريادية في المجال الإعلامي، الابتكار الإعلامي للقطاع غير الربحي"، والشخصية الإعلامية لعام 2024.
مما يذكر أن التقدم للمنافسة متاح حتى الـ7 من يناير المقبل، ويمكن التسجيل عبر الرابط ، بخطوات يسيرة تبدأ بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب، ثم اختيار فئة الجائزة وتعبئة البيانات المطلوبة، ويمكن متابعة حالة المشاركة عبر الاشتراك بالنشرة البريدية للجائزة.

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