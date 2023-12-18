برقصة“أصحاب الأرض”.. منتخب مصر للإسكواش يحتفل بفوزه ببطولة العالم“فيديو”



هذا هو التتويج السادس للمنتخب المصري بلقب بطولة العالم للإسكواش، بهذا الانتصار فكّ المنتخب المصري الشراكة مع نظيره الإنجليزي صاحب الخمسة ألقاب. ونال رجال مصر لقب بطولة العالم للإسكواش خمس مرات من قبل في أعوام 1999 و2009 و2011 و2017 و2019.



وفي نهائي البطولة الذي أقيم أمس الأحد، 17 ديسمبر/كانون الأول، فاز المصري مصطفى عسل على البريطاني، صاحب الأصول المصرية، مروان الشوربجي بثلاثة أشواط دون رد. وفي المباراة الثانية، فاز المصري علي فرج على المخضرم محمد الشوربجي بثلاثة أشواط مقابل شوطين.



هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يحصد فيها المنتخب المصري للإسكواش لقب بطولة العالم بعد تتويجه بآخر نسختين.

وفي رد فعل رسمي، عبر وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، عن سعادته الغامرة بما حققه أبطال مصر في الإسكواش، وتحطيم الرقم القياسي المسجل باسم المنتخب الإنجليزي. وأعلن صبحي، خلال تهنئته أبطال مصر في الإسكواش، أنه سيستقبلهم في مراسم استقبال رسمية يوم الثلاثاء المقبل بمطار القاهرة الدولي، كما علق على الفوز المصري قائلاً: "فرحتونا وأدخلتوا البهجة إلى قلوب المصريين".



رقصة أصحاب الأرض

وعلى منصة التتويج، خطف لاعبو منتخب مصر للإسكواش الأنظار، عندما احتفلوا باللقب عبر "رقصة أصحاب الأرض"، وهي الرقصة التي باتت إشارة على التضامن والدعم الموّجه للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان دموي على يد الجيش الإسرائيلي منذ يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.



يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يواصل عدوانه على قطاع غزة، جواً وبراً وبحراً، منذ 73 يوماً، ما أسفر عن استشهاد نحو 19 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 52 ألفاً آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.

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