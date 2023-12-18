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تحديد حكام الأسبوع الحادي عشر في دوري المحترفين

12/18/2023 2:25:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - كشف اتحاد الكرة عن الطواقم التحكيمية التي ستدير مواجهات الأسبوع الحادي عشر من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024، والتي تنطلق غدا الثلاثاء.

شباب الأردن × الفيصلي
الحكام: أحمد يعقوب للساحة، الحكام المساعدين محمود ظاهر، حمزة أبو عبيد، ووسيم طبيشات رابعا.
الحسين × سحاب
الحكام: أحمد فيصل للساحة، الحكام المساعدين عمرو عجاج، مراد الذيبة، وموسى اللحام رابعا.
شباب العقبة × الوحدات
الحكام: محمد مفيد للساحة، الحكام المساعدين قيس خميس، منذر عقيلان ومحمد الزامل رابعا.
السلط × مغير السرحان
الحكام: محمد عرفة للساحة، الحكام المساعدين محمد الخلف، أحمد مؤنس، ومراد الزواهرة رابعا.
معان × الأهلي
الحكام: أدهم مخادمة للساحة، الحكام المساعدين أيمن عبيدات، صابرين العبادي، وإبراهيم سمارة رابعا.
الرمثا × الجليل
الحكام: محمود السوالمة للساحة، الحكام المساعدين حمزة سعادة، سفيان طاهات، وعمر المعاني رابعا.

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