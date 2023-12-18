نابولي يصطدم ببرشلونة بأبرز مباريات ثمن نهائي دوري الأبطال

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، عن مواجهة مثيرة تجمع فريقي نابولي الإيطالي وبرشلونة الإسباني، والتي قام بسحبها المدافع الإنجليزي السابق جون تيري، المتوج مع فريق تشيلسي باللقب الأوروبي في العام 2012.
ويلتقي حامل لقب النسخة الماضية مانشستر سيتي الإنجليزي مع كوبنهاجن الدنماركي، فيما يواجه وصيف النسخة الماضية انتر ميلان الإيطالي نظيره أتليتيكو مدريد الإسباني.
وإليكم جميع مباريات دور الـ 16 من البطولة:
-بورتو البرتغالي × آرسنال الإنجليزي
-نابولي الإيطالي × برشلونة الإسباني
-باريس سان جيرمان الفرنسي × ريال سوسيداد الإسباني
-إنتر ميلان الإيطالي × أتليتيكو مدريد الإسباني
-بي اس في إيندهوفن الهولندي × بوروسيا دورتموند الألماني
-لاتسيو الإيطالي × بايرن ميونيخ الألماني
-كوبنهاجن الدنماركي × مانشستر سيتي الإنجليزي
-لايبزيج الألماني × ريال مدريد الإسباني
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