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نابولي يصطدم ببرشلونة بأبرز مباريات ثمن نهائي دوري الأبطال

12/18/2023 2:25:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، عن مواجهة مثيرة تجمع فريقي نابولي الإيطالي وبرشلونة الإسباني، والتي قام بسحبها المدافع الإنجليزي السابق جون تيري، المتوج مع فريق تشيلسي باللقب الأوروبي في العام 2012.

ويلتقي حامل لقب النسخة الماضية مانشستر سيتي الإنجليزي مع كوبنهاجن الدنماركي، فيما يواجه وصيف النسخة الماضية انتر ميلان الإيطالي نظيره أتليتيكو مدريد الإسباني.

وإليكم جميع مباريات دور الـ 16 من البطولة:
-بورتو البرتغالي × آرسنال الإنجليزي
-نابولي الإيطالي × برشلونة الإسباني
-باريس سان جيرمان الفرنسي × ريال سوسيداد الإسباني
-إنتر ميلان الإيطالي × أتليتيكو مدريد الإسباني
-بي اس في إيندهوفن الهولندي × بوروسيا دورتموند الألماني
-لاتسيو الإيطالي × بايرن ميونيخ الألماني
-كوبنهاجن الدنماركي × مانشستر سيتي الإنجليزي
-لايبزيج الألماني × ريال مدريد الإسباني

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