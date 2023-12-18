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ليفربول يدين الاعتداء على حافلة مانشستر يونايتد

12/18/2023 2:25:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دان ليفربول الأضرار التي لحقت بحافلة مانشستر يونايتد بعد إلقاء زجاجة عليها وهي في طريقها إلى ملعب أنفيلد قبل قمة الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الأحد.

وأهدر فريق المدرب يورغن كلوب فرصة استعادة صدارة الدوري الممتاز بعد تعادله سلبيا مع مانشستر يونايتد، منهيا مسيرته الرائعة في أنفيلد هذا الموسم.

وقال النادي في بيان: يدين نادي ليفربول لكرة القدم بشدة الأفعال التي تسببت في إلحاق أضرار بحافلة فريق مانشستر يونايتد أثناء وصولها إلى أنفيلد. نحن على علم بصور الحادث المتداولة على الإنترنت ونعمل مع شرطة مرسيسايد للتحقيق الكامل وتحديد المسؤولين. أي فرد تثبت إدانته بهذا التصرف المشين سيواجه أيضا عقوبات رادعة من النادي.

وتظهر مقاطع فيديو منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أن حافلة يونايتد كانت تسير في طريقها إلى أنفيلد عندما ألقيت عبوة زجاجية على النافذة وصدعتها.

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