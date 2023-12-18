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كفرنجة يعود إلى دوري الدرجة الأولى لكرة اليد

12/18/2023 2:25:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - عاد فريق كفرنجة إلى مصاف دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد لموسم 2024، وذلك بعد الفوز المثير الذي حققه على مطارده فريق ساكب بنتيجة 17-16 في المباراة التي جرت الاثنين في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ضمن لقاءات مرحلة الإياب لدوري أندية الدرجة الثانية.
وفي لقاء آخر فاز فريق وادي السير على فريق أم جوزة بنتيجة 28-23.
ومع هذه النتائج بقي كفرنحة في صدارة الترتيب العام برصيد 10 نقاط، وجاء ساكب بالمركز الثاني برصيد 8 نقاط، ثم فريقا يرموك البقعة ووادي السير برصيد 4 نقاط لكل فريق، ثم أم جوزة بالمركز الأخير برصيد نقطتين.

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