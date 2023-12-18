كفرنجة يعود إلى دوري الدرجة الأولى لكرة اليد

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- Alghad Newspaper) عمان - الغد - عاد فريق كفرنجة إلى مصاف دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد لموسم 2024، وذلك بعد الفوز المثير الذي حققه على مطارده فريق ساكب بنتيجة 17-16 في المباراة التي جرت الاثنين في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ضمن لقاءات مرحلة الإياب لدوري أندية الدرجة الثانية.
وفي لقاء آخر فاز فريق وادي السير على فريق أم جوزة بنتيجة 28-23.
ومع هذه النتائج بقي كفرنحة في صدارة الترتيب العام برصيد 10 نقاط، وجاء ساكب بالمركز الثاني برصيد 8 نقاط، ثم فريقا يرموك البقعة ووادي السير برصيد 4 نقاط لكل فريق، ثم أم جوزة بالمركز الأخير برصيد نقطتين.
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