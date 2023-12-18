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كارمن لبس: كيف ما حدا قادر يوضع حدّ لهيك إجرام؟

12/18/2023 2:24:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نشرت الممثلة اللبنانية كارمن لبس صورة قاسية مما خلّفه القصف على مستشفى الأهلي المعمداني.
وأرفقت كارمن اللبس الصورة بالتعليق التالي“مستشفى يا ولاد الحرام! إسرائيل ضربت مستشفى!! كيف ما حدا بالعالم قادر يوضع حدّ لهيك إجرام؟”.

وتتواجد لبس بمهرجان الجونة السينمائي في فعالياته للدورة السادسة، تحت مسمى ((النسخة الاستثنائية)) بسبب الأحداث في فلسطين والتي تقام من 14 إلى 21 ديسمبر الجاري.

وتضامناً مع فلسطين، ارتدت النجمة اللبنانية فستانا أسوداً تزينت أكمامه بالعلم الفلسطيني والكوفية.

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