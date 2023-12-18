“فلسطين ليست محتوى”.. مسلسل مصري يتضامن مع غزة على طريقته



خلال الحرب الأخيرة على غزة تطرقت العديد من الأعمال إلى ما يعيشه أهالي غزة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول، كان آخر هذه المسلسلات التي تطرقت إلى القضية المسلسل المصري زينهم.



مسلسل زينهم وأحداث غزة

لقي مسلسل "زينهم" المصري تفاعلا كبيراً مع الواقع الفلسطيني وأحداث غزة خاصة، إذ وثق منتجوه التضامن الشعبي مع الأحداث الأخيرة جراء العدوان الإسرائيلي من بينها صورة في الشوارع المصرية كُتب عليها "فلسطين ليست محتوى، غزة تموت".

أظهرت سلسلة "زينهم" المصرية تجاوباً فعّالاً مع الواقع الفلسطيني في غزة، حيث قام أحد الأبطال بارتداء قبعة شمسية مزينة برموز ثقافية فلسطينية، إضافةً إلى ظهور بعض الشخصيات في مطعم وهم يتناولون مشروباً غازياً محلياً، بديلاً عن المشروبات العالمية، وذلك رداً على حملات المقاطعة.



لا يقتصر تأثير لمسلسل المصري زينهم على الجانب الاجتماعي فحسب، بل حقق بطل العمل، الذي أحرز نجاحاً كبيراً من خلال فيلمه السابق "13 يوماً" بإيرادات تجاوزت 31 مليون جنيه في أبريل/نيسان الماضي، نجاحاً مميزاً.



وقد تمكن الفنان أحمد داوود، الذي قاد بطولة الفيلم، من انتقال بنجاح إلى التجربة التلفزيونية الأولى من خلال مسلسل "زينهم"، المعروض حالياً على منصة "واتش إت" وقناة "أون".



على الرغم من تصدر المسلسل لقائمة المشاهدة على المنصة، إلا أن بعض محبي أحمد داوود عبّروا عن إحباطهم، حيث توقعوا أداء المسلسل على نفس مستوى أعماله السابقة، مثل "هذا المساء"، "أهو ده اللي صار"، و"غراند أوتيل".



"زينهم" قصة من أحداث حقيقية

"زينهم"، المسلسل الذي يمزج بين التشويق والإثارة بشكل مميز، يأخذ المشاهدين في رحلة مثيرة، خاصة مع معظم الأحداث التي تقع في محيط المشرحة.



يحكي العمل قصة زينهم، الطبيب الشرعي الذي لا يكتفي بمجرد تشريح الجثث، بل يسعى جاهداً لكشف الحقائق وراء الحوادث التي أدت إلى وفاة الأشخاص، سواء باعتماد قواعد الطب الشرعي وعلم التشريح في بعض الأحيان، أو بمتابعة فضوله إلى حد التورط في المشكلات.



يساعده في رحلته الجديدة الطبيب جيمي، الذي اكتشف صدفةً قدرته على التواصل مع الأموات، ما يساعد الثنائي على حل الألغاز ومساعدة الشرطة في الكشف عن الجناة. ورغم أن المسلسل يتألف من 30 حلقة، إلا أن كل حلقة تقدم قضية مستقلة، ما يمكّن المشاهدين من استكشاف مجموعة متنوعة من القضايا الغامضة.



القصة مستوحاة من كتاب "أصدقائي الموتى شكراً" للدكتور محمد جاب الله، استشاري الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، الذي قرر توثيق بعض القضايا الحقيقية والمثيرة التي واجهها خلال مسيرته المهنية.



ورغم أنها تقتبس من الكتاب، يظهر أن المسلسل اختار التركيز على القضايا البسيطة والأقل رعباً وغموضاً، مع تغييرات درامية تم إدخالها لجعل العمل أكثر خفة وكوميديا.

من الجدير بالذكر أن المشهد الدرامي العربي قد شهد مؤخراً اهتماماً متزايداً في مجال الدراما الطبية، وخاصة بعد بدء المنصات في إنتاج أعمال حصرية. ويعد مسلسل "ما وراء الطبيعة"، الذي تم إنتاجه في عام 2020 بواسطة نتفليكس، أحد الأمثلة، حيث كان أول مسلسل مصري على المنصة وأول عمل عربي مأخوذ عن كتاب.

على الرغم من الانتقادات التي وُجهت للمخرج بسبب تشويه القصص الأصلية، إلا أن المسلسل حقق نجاحاً كبيراً واحتل المرتبة الأولى في قوائم المشاهدة في العديد من البلدان العربية وبعض الدول الأجنبية. -عربي بوست