الرسائل الصوتية تدمر نفسها ذاتيا على واتساب



يذكر أن الرسائل الصوتية على واتساب حالياً يمكن أن تظل موجودة لدى المستقبل ، كما يمكنه إعادة إرسالها إلى مستخدمين آخرين دون معرفة المرسل.



يذكر أن تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا بلاتفورمس الأمريكية يتيح منذ 2021 إمكانية إخفاء الصور والفيديوهات التي يتم إرسالها بشكل ذاتي، لأن التطبيق يتيح حالياً خيار ((اعرض هذه الرسالة الصوتية مرة واحدة)) للمستخدمين.



ويمكن للمستخدم إرسال الرسالة الصوتية ذاتية التدمير من خلال الضغط المستمر على ذر التسجيل الأخضر ثم سحبه إلى أعلى في اتجاه مفتاح القفل ثم رفع الضغط عن الزر. وسيظهر في هذه الحالة 4 خيارات يمكن للمستخدم اختيار أحدها:



-زر إيقاف أحمر: إيقاف واستئناف التسجيل.

-زر فيه رقم واحد داخل دائرة: يتيح حذف الرسالة بعد بالاستماع.



-زر على شكل دبوس: يحذف الرسالة.



-زر إرسال: يرسل الرسالة.



وإذا أرسل المستخدم رسالة صوتية مدمرة ذاتياً، ستظهر علامة مميزة على جانب الرسالة لدى المستقبل وهو عبارة عن رقم واحد داخل دائرة على شكل ساعة.