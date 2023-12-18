تجنب شراء هذه الألعاب لأطفالك.. حفاظا على سلامتهم



فوفقا لبيانات لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأميركية، فقد أدت الإصابات المرتبطة بالألعا إلى دخول 145 ألف طفل، أعمارهم دون الثانية عشرة عاما، إلى غرف الطوارئ في عام 2022.



ما هي الألعاب التي تشكل أعلى المخاطر؟



يأتي في مقدمة تلك الألعاب حبات الماء (Water Beads)، وهي عبارة عن كويرات صغيرة ذات ألوان زاهية يكبر حجمها بشكل كبير عند غمرها في الماء.



ويؤكد الأطباء أن الأطفال الصغار قد يدخلون تلك الخرزات في آذانهم أو أنوفهم، لكن الأسوأ عندما يضعونها في أفواههم.



وفي هذا الصدد، قالت الطبيبة ومديرة التوعية بقسم الطوارئ في مستشفى الأطفال الوطني بواشنطن، سارة كومز، إنه عند ابتلاع تلك الخرزات، فإنها تستمر في امتصاص الماء والنمو في القناة المعوية، مما يؤدي إلى انسدادات وإصابات تهدد الحياة.



وأوضحت كومز أنه يمكن سحب تلك الحبات باستخدام أداة متخصصة، لكن في بعض الأحيان وعندما تتمدد تلك الكويرات وتصبح زلقة، فإن اللجوء إلى عملية جراحية يصبح أمرا لا مفر منه.



ألعاب بها مغناطيس وبطاريات



يمكن أن تسبب الألعاب التي تحتوي على مغناطيس أو بطاريات دقيقة (على شكل زر صغير) أو عملة معدنية، أضرارًا داخلية شديدة أو حتى الموت إذا تم ابتلاعها.



ولفت كيري ليمان، رئيس قسم طب الطوارئ في مستشفى جامعة ميدستار جورج تاون في العاصمة الأميركية: "إذا ابتلع طفل بطارية أو مغناطيس، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض تدفق الدم إلى مناطق الأمعاء أو نخر الأنسجة، مما يعني موت أنسجة الجسم".



وشدد على إن ابتلاع البطاريات الدقيقة يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الإصابة بالحروق، وذلك بسبب تلامس البطارية مع اللعاب أو سوائل الجسم الأخرى.



وتابع: "يتسبب التيار الموجود في البطارية في حدوث تفاعل، يمكن أن يؤدي إلى إحداث ثقب في الأنسجة".



ونوه ليمان إلى أن أخطر المشكلات تحدث عادة في المريء، لأن البطاريات يمكن أن تعلق في المنطقة الضيقة خلف المدخل الصدري، والتي تقع بين الرقبة والصدر.



وطلب الطبيب من الأهل الوضع في اعتبارهم أن الأطفال يمكنهم الوصول إلى البطاريات، حتى لو كانت اللعبة مغلقة، مضيفا: "الألعاب التي جرى تثبيت مدخل البطاريات ببراغي محكمة تكون أكثر آمنا بالنسبة للأطفال".



المركبات الكهربائية و"السكوتر"



ينصح أطباء الطوارئ وخبراء السلامة الأهالي بعدم شراء المركبات الكهربائية الصغيرة، مثل السيارات والدراجات الكهربائية والسكوتر، حتى لا يتعرض أطفالهم إلى حوادث كسر عظام، بعضها قد يكون خطيرا للغاية، كما تقول الطبيبة كومز.



ونبهت كومز إلى أنه يمكن عادة معالجة هذه الكسور في غرفة الطوارئ، لكنها قد تتطلب عملية جراحية في الحالات الأكثر خطورة.



ويعتبر السكوتر العادي غير المزود بمحركات، خيارًا أكثر أمانًا للأطفال، وذلك على الرغم من أنه سبب رئيسي للإصابات بين الأطفال في الولايات المتحدة.



ففي عام 2022، كانت السكوترات غير المزودة بمحركات سببا في إصابة حوالي 23 ألف طفل تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أقل، وفقًا لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية.



لكن نظرا لأن السكوترات غير المزودة بمحركات تسير بسرعات أبطأ، فإن الإصابات الناجمة عنها عادة ما تكون أقل خطورة، على حد قول كومز.



وفي هذا الصدد، شددت كومز على أنه عند إعطاء الأطفال دراجات غير مزودة بمحركات، فيجب توفير معدات السلامة اللازمة لاستخدامها.



وقالت: "ينبغي التأكد من أن الطفل يرتدي خوذة مناسبة، ولتشجيعه على ذلك ننصح بأن تكون مطلية باللون المفضل لدى ذلك الصغير".



"الترامبولين"



على الرغم من أن الأطفال يحبون ألعاب الترامبولين (القفز)، فإنها تعد سببًا شائعًا لمجموعة واسعة من الإصابات.



وأكثر الحالات شيوعًا التي شاهدتها الدكتورة، جوانا كوهين، طبيبة طوارئ الأطفال في مستشفى جونز هوبكنز في بالتيمور، هي التواء الكاحلين وكسور الذراعين.

وأوضحت أن ذلك يحدث عادة عندما يقفز أكثر من طفل ويصطدمون ببعضهم البعض.



وأضافت كوهين أن الإصابات يمكن أن تحدث أيضًا نتيجة السقوط على النوابض أو إطار الترامبولين، أو السقوط خارج الترامبولين أو محاولة الشقلبة أو غيرها من الأعمال المثيرة "المحفوفة بالمخاطر".



ويساعد وضع الترامبولين على الأرض (وليس في مكان مرتفع) أو وجود شبكة حولها، قد يقلل من خطر السقوط.



ألعاب الأسلحة



الألعاب التي تطلق مقذوفات بلاستيكية أو نارية، مثل قاذفات الصواريخ أو ألعاب البنادق أو المقاليع، يمكن أن تسبب إصابات مختلفة، بما في ذلك في العينين.



وقالت كومز إن اللعبة نفسها قد تنفجر عن غير قصد أثناء اللعب بها، مما يؤدي إلى إطلاق مقذوف وإيذاء عين الطفل، وعندها ستكون الأضرار كبيرة لقرب المسافة.



كما ناشدت كوهين الأهالي، بقولها: "من فضلكم لا تشتروا اللعب التي تطلق قطعًا صغيرة على الأطفال".