ميزة جديدة من انستغرام لإضافة الصور



كيف تستخدم الميزة الجديدة؟



لإنشاء قالب "Add Yours "، يمكن للمستخدمين إضافة صور GIF ونصوص وصور إلى قصتهم الخاصة، ويمكنهم بعد ذلك تحديد خيار "إضافة قوالبك" من علبة الملصقات واختيار العناصر التي يريدون تضمينها في القالب.



وبمجرد قيام المستخدم بمشاركة قالب "أضف لك" في قصته، يمكن لأي شخص آخر استخدامه وإضافة لمساته الخاصة، ولا يمكن للمستخدمين الذين يرغبون في مشاركة قالبك تغيير ما حددته، مع أنه يمكنهم الإضافة إليه.



فإذا أراد المستخدم استخدام قالب شخص آخر، فيمكنه النقر على المطالبة "أضف قالبك" عندما يراه في قصته، سينقلهم هذا إلى الكاميرا، حيث يمكنهم رؤية جميع العناصر التي تشكل جزءًا من القالب وتخصيصها عن طريق إضافة النصوص والصور وملفات GIF الخاصة بهم.



وتتيح الوجوه التي تظهر على الجانب الأيسر من الملصق للمستخدمين معرفة الأشخاص الآخرين الذين وضعوا طابعهم الخاص على القالب.



ويتم طرح نموذج "أضف قصتك" الخاص بـ إنستغرام للمستخدمين على مستوى العالم، نقلا عن العربية نت.



وتعد القوالب المخصصة بمنزلة إضافة ممتعة إلى الملصق التفاعلي Add Yours، الذي أطلقته المنصة في عام 2021، ويمنحك القدرة على الاستجابة لطلب مستخدم آخر للنشر عبر قصتك.



وتساعد قوالب Add Yours المخصصة إنستغرام في الاستفادة من مجموعة جديدة من الاتجاهات، من خلال منح مستخدميها الذين يزيد عددهم عن مليار شخص فرصة إنشاء قوالب خاصة، التي قد تشهد ظهور مطالبات وخيارات تفاعل جديدة.



"متصفح قوالب"



أما بالنسبة لـ ريلز، فإن إنستغرام لديه "متصفح قوالب" تم تقديمه لـ ريلز في يوليو، حيث يمكن للمستخدمين تخصيص قوالب معدة مسبقًا لمقاطع الفيديو الخاصة بهم.



في وقت سابق من هذا الأسبوع، قدم إنستجرام أيضًا أداة تحرير خلفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تتيح للمستخدمين تغيير خلفية صورهم من خلال المطالبة بالقصص.



هناك أيضًا أداة لإنشاء الملصقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تتيح للمستخدمين إنشاء ملصقات من المطالبات النصية.