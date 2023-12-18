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عدم حضور وزراء يحول دون استكمال جلسة النواب الرقابية

12/18/2023 2:24:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جهاد المنسي اضطر رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي لرفع الجلسة النيابية الرقابية، بعد أقل من 55 دقيقة من بدايتها بعد مناقشة سؤال واحد من اصل 11 سؤال وردت على جدول الأعمال بسبب عدم وجود الوزراء المعنيين بالإجابة على الأسئلة النيابية، حيث لم يقتنع الصفدي بتبرير الحكومة للغياب.

وقال الصفدي "ما الذي يمنع وزراء ومدراء عامين لديهم أسئلة نيابية من حضور الجلسات تحت القبة والرد على أسئلة النواب (...) هل لديهم مهام أهم من حضور الجلسات النيابية.

وكان رئيس مجلس النواب والكتل النيابة قد أثنى في افتتاح الجلسة، على جهود قوات حرس الحدود في جيشنا العربي الباسل التي تخوض أروع صور البطولة والفداء، في الدفاع عن أمن واستقرار الوطن على واجهتنا الشمالية، منذ ساعات فجر اليوم وهي في اشتباكات ضد مجموعات مسلحة، ما أسفر عن إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الأوتوماتيكية.

وأضاف الصفدي في بداية الجلسة بحضور عدد من الوزراء، إننا نقف صفاً واحداً خلف جلالة الملك وجيشنا وأجهزتنا الأمنية، ووقوفنا أيضاً مع كل الإجراءات التي تتخذها قواتنا المسلحة في سبيل حماية هذا الحمى الذي سيبقى حصناً منيعاً في وجه الطامعين من عصابات التهريب المسلحة المنظمة.

وطالب الصفدي والنواب بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه النيل من هذا الوطن، وليحمي المولى زنود الحق الذين ما زالوا يقدمون الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن تراب المملكة.

فيما أكدت الكتل النيابية، أن قوات حرس الحدود في جيشنا العربي الباسل تخوض أروع صور البطولة والفداء، في الدفاع عن أمن واستقرار الوطن على واجهتنا الشمالية، فمنذ ساعات فجر اليوم وهي في اشتباكات ضد مجموعات مسلحة، ما أسفر عن إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الأتوماتيكية.

وطالب ممثلو الكتل النيابية بوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، معبرين عن رفضهم لسياسة التهجير القسري لأبناء القطاع، منتقدين ازدواجية المعايير لدى الغرب في التعامل مع قضية فلسطين.

وأشاد نواب بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني في دفاعه عن أهل غزة ووقف العدوان، مثمنين ما قامت به سمو الأميرة سلمى بنت عبد الله في مرافقة نسور سلاح الجو الملكي أثناء قيامهم بإغاثة أبناء القطاع من خلال الجو، مشيدين بالمستشفى الميداني العسكري الأردني بقطاع غزة وجهود الهيئة الخيرية الهاشمية بإيصال المساعدات إلى الأهل في قطاع غزة،.

وأكد نواب أن الشعب الأردني يقف مع الأهل في قطاع غزة، والصفة الغربية، معتبرين أان ما يحدث في غزة إبادة جماعية ترتكبها القوات الصهيونية تستوجب التدخل الدولي لوقف العدوان.

وفي الجلسة نعى رئيس المجلس أمير الكويت وقال "إننا فقدنا قبل يومين زعيماً عربياً حكيماً، حيث رحل سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، والذي نذر حياته لخدمة أبناء شعبه وأمته، وبقي حريصاً على التضامن العربي ومدافعاً عن قضايا أمتنا العادلة".

وأضاف الصفدي "باسمكم جميعاً نتقدم بالتعزية والمواساة لرئيس وأعضاء مجلس الأمة الكويتي ولأسرة الراحل الكبير الكريمة وشعب وحكومة الكويت، ونتضرع من العلي القدير أن يتغمد فقيد الأمة بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وادعوكم لقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة".

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