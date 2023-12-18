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الميثاق الوطني: ندعم بطولات قواتنا المسلحة في ضرب أوكار وعصابات التهريب.

12/18/2023 2:24:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد حزب الميثاق الوطني دعمه المطلق لقواتنا المسلحة الأردنية-الجيش العربي/ حرس الحدود في ضرب أوكار وعصابات التهريب دفاعا عن أمن واستقرار الوطن من خلال خضوه اروع البطولات والفداء.



وأضاف الميثاق الوطني في بيان صادر عنه اليوم الاثنين إننا نقف في الحزب كما يقف الشعب الأردني خلف جيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في التصدي لهذه العصابات ومجموعات التهريب التي تريد النيل من أمن واستقرار الوطن، عبر عملياتهم الإجرامية والإرهابية التي يقومون بها. كما أكد الميثاق الوطني دعمه لكافة الإجراءات التي تقوم بها قوات حرس الحدود في التصدي لهذه العصابات، وعدم السماح لها بتحقيق مساعيها وامنياتها الخبيثة.



وعبر الميثاق الوطني عن اسفه الشديد لوقوع اصابات بين بواسل قواتنا المسلحة الأردنية-الجيش العربي/ حرس الحدود أثناء الاشتباكات مع عصابات التهريب اليوم الاثنين، داعيا الله تعالى أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ الأردن قيادة وشعبا وجيشا وأجهزة أمنية.

#حزب_الميثاق_الوطني

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