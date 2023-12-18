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الداوود: نرحب بنقل تجربة البريد المصري الرائدة لنظيره الأردني

12/18/2023 2:24:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) القاهرة- أكد رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي كامل الداوود أن زيارة وفد البريد الأردني للعاصمة المصرية القاهرة هذه الأيام، تأتي في إطار العلاقات الأخوية المتميزة بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، والتي عزز قواعدها جلالة الملك عبد الله الثاني، وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الداوود إن هذه الزيارة تأتي أيضا لاستكمال ما نتج عن اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة التي عقدت مؤخرًا في العاصمة الأردنية عَمان والتي تم خلالها توقيع اتفاقية خاصة بالتعاون في مجال الحوالات المالية، مؤكدا سعي البريد الأردني إلى بحث مجالات التعاون البريدية المختلفة وزيادة آفاقها مع البريد المصري وتسهيل التجارة الإلكترونية بين البلدين.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البريدين المصري والأردني ونقل تجربة نجاح البريد المصري في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا وتطوير الخدمات البريدية والتجارة الإلكترونية وتطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي، لافتا إلى أن ما تم من تطوير في البريد المصري خلال السنوات الماضية يعد طفرة متقدمة جعلته مثالا يحتذى به بين المؤسسات العربية والدولية.

ورحب الداوود بنقل تجربة البريد المصري الرائدة والمتميزة للبريد الأردني، متمنيًا التوفيق والنجاح للبريد المصري وأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون في سبيل تحقيق الترابط والتكامل بين الدولتين.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة البريد المصري الدكتور شريف فاروق عمق العلاقات بين جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيرًا إلى أن زيارة رئيس مجلس إدارة البريد الأردني سامي الداوود والوفد المرافق له تأتي بهدف بحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات والاطلاع على تجربة نجاح البريد المصري في تطبيق التحول الرقمي والشمول المالي، مؤكدا حرص البريد المصري على فتح آفاق التعاون المشترك مع البريد الأردني بما يسهم في تقديم خدمات بريدية ومالية متميزة للمواطنين في كلا البلدين.

وكان الداوود والوفد المرافق الذي ضم كلا من المستشار الاقتصادي بالسفارة الأردنية بالقاهرة أسماء عوايشة، ومدير التسويق بالبريد الأردني أسامة قطيش، قد نفّذ جولة اصطحبهم بها رئيس مجلس إدارة البريد المصري الدكتور شريف فاروق إلى بريد "القرية الذكية" الجديد الذي تم تجهيزه وفق أعلى مستوى وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية، وخدمات مصر الرقمية للمواطنين بكل كفاءة.

كما اصطحب نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري لشؤون المناطق عبده علوان، الوفد بجولة تفقدية زار خلالها مكتب بريد "القاهرة الرئيسي" التاريخي ومتحف البريد الذي يضم العديد من المقتنيات الأثرية التي توثق تاريخ البريد على مر العصور، بالإضافة إلى مكتب بريد "القاهرة الرئيسي" التاريخي الذي يعد تحفة معمارية من الطراز الرفيع.

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