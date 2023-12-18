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الحكومة: ميليشيات تقود حربا إقليمية وتصدر المخدرات للأردن

12/18/2023 2:24:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير الاتصال الحكومي والناطق باسم الحكومة، مهند مبيضين، اليوم الاثنين، إن القوات المسلحة الأردنية أعلنت عن عدة مواجهات على الحدود الشمالية مع سوريا مؤخرا.

ووصف مبيضين هذه المواجهات بأنها نتيجة "الفوضى الموجودة وانفلات السلطة الذي يؤدي إلى نمو وسيطرة بعض الميليشيات والجماعات التي تقود حربا إقليمية وتصدر المخدرات للأردن وتريد أن تصدرها لدول الخليج ودول عربية".

جاء ذلك بعد إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي على لسان مصدر عسكري مسؤول، أنه تجري ومنذ ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم الاثنين، اشتباكات مسلّحة بين قوات حرس الحدود الأردنية ومجموعات مسلحة على الحدود الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية وضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية، إذ أسفرت هذه الاشتباكات عن إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الأتوماتيكية والصاروخية.

وبحسب موقع " CNN بالعربية"، أفادت مصادر بأن الأسلحة الصاروخية التي حاولت المجموعات تهريبها كانت عبارة عن أسلحة من نوع "آر بي جي" وهي المرة الأولى التي تحاول فيها هذه المجموعات تهريب هذا النوع من الأسلحة إلى الأردن.

وفي السياق ذاته، قال مبيضين تعليقا على وقوع الاشتباكات: "الأردن هو الهدف وما وراء الأردن هو الهدف من القائمين على عملية تهريب المخدرات. هي إشكالية كبرى ليست أردنية فقط بقدر ما هي مشكلة إقليمية وجزء من الصراع الذي تقوده هذه المليشيات المدعومة من قوى إقليمية وهي تستهدف للأسف أمن واستقرار الأردن".

وفيما كان الجيش الأردني قد أعلن في بداية العام 2022 عن تغيير قواعد الاشتباك على الحدود الشمالية، أضاف الوزير أنه منذ إعلان الأردن تغيير قواعد الاشتباك سجلت "خسائر فادحة وقتلى في صفوف المهربين"، مشيرا إلى "استشهاد أحد منتسبي القوات المسلحة الأردنية على الحدود" الأسبوع الماضي، على حد تعبيره.

وتابع مبيضين: "هذا كان نتيجة استغلال المهربين للظروف الجوية والمناخية التي يرافقها الضباب في أوقات متأخرة من الليل وحتى الفجر للقيام بعمليات التهريب، وباستخدام تقنيات كبيرة".

وأردف أن الآونة الأخيرة شهدت محاولات تسلل المهربين "كجماعات" يخوضون اشتباكات مع قوات حرس الحدود ما يؤدي إلى وقوع خسائر.

واستكمل الوزير أن الأردن مصر على خوض هذه الحرب ضد المخدرات، و"اجتثاث هذه الحرب ومقاومتها لأنها حرب عابرة وتستهدف بنية وقوى المجتمع الأردني"، وأضاف "لا هوادة في مواجهتها".

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي لقناة "المملكة"، ظهر اليوم، أن الاشتباكات المسلّحة بين قوات حرس الحدود الأردنية ومجموعات مسلحة على الحدود الشمالية للأردن "لا تزال مستمرة حتى الآن" بعد أن بدأت منذ ساعات فجر الاثنين.

وأكد المصدر أنه يجري الآن طرد المجموعات المسلحة إلى الداخل السوري، فيما تم وقوع عدد من الإصابات بين أفراد قوات حرس الحدود الأردنية وحالتهم الصحية بين الخفيفة والمتوسطة.

وأوضح أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعا في عدد هذه العمليات وتحولها من محاولات عمليات تسلل وتهريب إلى اشتباكات مسلحة، بهدف اجتياز الحدود وبالقوة من خلال استهداف قوات حرس الحدود.

وبين المصدر أن هذه الاشتباكات تأتي استمراراً لما تقوم به هذه المجموعات المسلحة منذ أيام وأسفرت عن مقتل عدد من المهربين والقبض على أحدهم واستشهاد أحد أفراد القوات المسلحة وإصابة آخر.

وشدد على أن القوات المسلحة تتابع تحركات هذه المجموعات وما تهدف إليه من محاولات لزعزعة الأمن الوطني، وستقوم بكل ما يلزم لردعها وملاحقتها أينما كانت.

وأعلن الأردن في الأسابيع الماضية، إحباط عدة عمليات تهريب لكميات كبيرة من المخدرات قادمة من الأراضي السورية نفذتها المنطقة العسكرية الشرقية، تخللها محاولات مجموعات من المهربين اجتياز الحدود إلى الأراضي الأردنية، وكان من بينها تنفيذ الأردن عملية نوعية ضد المهربين في 13 كانون الأو/ ديسمبر الحالي، سبقها بيوم وقوع اشتباك مسلح أسفر عنه مقتل الوكيل أول إياد النعيمي من مرتبات حرس الحدود على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة.

MENAFN18122023000072011014ID1107619944

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