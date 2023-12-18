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مصدر عسكري: مليشيات التهريب على الحدود تستخدم قذائف صاروخية

12/18/2023 2:24:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) موفق كمال قال مصدر عسكري إن هناك تطورا في التكتيكات العسكرية المتبعة لدى المهربين، إضافة إلى تطور الأسلحة المستخدمة من قبلهم والتي تتنوع بين أتوماتيكية إلى إطلاق قذائف صاروخية، ما يشير إلى أنهم ليسوا مهربي مخدرات، وإنما مليشيات مسلحة، لها أجندات سياسية وأهداف أمنية من محاولاتها اجتياز الحدود.
وفسر مصدر في تصريح لـ"الغد" تكثيف المليشيات المسلحة هجمهاتها على الحدود هو لغايات إشغال الأردن عن القضية الفلسطينية وحشوداتها العسكرية على الحدود الغربية مع فلسطين المحتلة التي اتخذتها القوات المسلحة كخطوة استباقية لمنع التهجير الذي يسعى له العدوان الإسرائيلي.

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