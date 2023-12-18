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مهيدات يؤكد صلاحية الأغذية والأدوية للاستهلاك في الأردن

12/18/2023 2:24:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، سلامة المواد الغذائية والدوائية وصلاحيتها للاستهلاك وتوفرها بكميات كافية.

وقال مهيدات خلال لقائه اليوم الاثنين، القطاع التجاري في محافظة الكرك، بحضور مساعد محافظ الكرك خالد الجعافرة، إن اللقاء يأتي من حرص المؤسسة على تعزيز التشاركية مع مختلف القطاعات للوقوف على التحديات التي تواجهها وبحثها للوصول إلى الرقابة الذاتية.

وأوضح أن المؤسسة كي تتمكن من تنفيذ دورها الرقابي بشكل فاعل، تمّت مضاعفة فروعها بمختلف محافظات الممكلة لتصل إلى 18 فرعا تضم كادرا وجهازا رقابيا فاعلا ومدربا ومؤهلا للتعامل بمهنية عالية.

وأشار مهيدات إلى التوجه لتوحيد لباس جميع العاملين بالمؤسسة، وبخاصة لجان التفتيش والرقابة، بالإضافة إلى توفير الرقابة الإلكترونية في بعض المنشآت.

وشدد على أهمية توحيد الجهات الرقابية والتنسيق بين مختلف الجهات للتخفيف على التاجر، بالإضافة إلى التركيز على الجانب التوعوي والتثقيفي والإرشادي الذي تنفذه المؤسسة باستمرار والذي يهدف إلى التخفيف من أعباء المخالفات المالية، مبينا انخفاضها خلال السنوات الأخيرة إلى نسب عالية جدا.

وأكد مهيدات حرص المؤسسة على الاستعانة والتشبيك مع مختبرات جامعة مؤتة لمساعدة التجار واختصار الوقت والجهد وتوفير النفقات عليهم.

من جانبه، عرض رئيس غرفة تجاة الكرك ممدوح القرالة، مطالب القطاع التجاري والمؤسسات الغذائية والدوائية في المحافظة والمتمثلة بأهمية زيادة أعداد العاملين بفرع الكرك وتعزيز دور التشاركية بين المؤسسة والقطاع التجاري، والتركيز على الجانب التوعوي والإرشادي والتدرج بالمخالفات، وأهمية إيجاد مختبر مركزي لإقليم الجنوب وإعادة النظر بقيم المخالفات. (بترا)

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