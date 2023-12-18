توقيف موظف أوقاف اسبوعًا تطاول على أموال الأيتام

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور محمد بني طه توقيف موظف مسؤول عن توزيع أموال الزكاه على الفقراء والايتام اسبوعًا في أحد مراكز الاصلاح والتأهيل بعد إسناد جرم استثمار الوظيفه.
وفي التفاصيل كانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تمكنت من كشف هذه القضية وضبط مراسلات واتصالات الموظف مع المستفيدات امهات أيتام ٍ اللواتي كان يشترط عليهن إيداع نصف قيمة المساعدة في حساب بنكي يعود لاحد أفراد أسرته.
كما تبين ان هذا الموظف قام بالتلاعب باسماء المستفيدين باضافة أسماءٍ من أقاربه دون اظهار الاسم الكامل لهم في الكشف المعتمد للتوزيع.
يذكر ان هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كانت قد احالت القضية الى النيابة العامة بعد استكمال التحقيقات لديها.
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