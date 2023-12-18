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العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية يوظف مكانته الدولية لحشد الدعم الدولي للشعب الفلسطيني وقضيتهم العادلة

12/18/2023 2:24:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- أكد شيوخ ووجهاء من عشائر بني خالد ومن عشائر محافظة معان وقوفهم خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، داعمين لجهود ومواقف جلالته المستهدفة وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وثمنوا، خلال لقائهم اليوم الاثنين، برئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، في لقاءين منفصلين، الجهود التي يبذلها جلالة الملك على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل نصرة الأشقاء، ووقف الحرب على غزة وضمان استمرارية تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية.

وقالوا إن الدبلوماسية الأردنية، بقيادة جلالة الملك، كانت محركا أساسيا لتوجيه بوصلة الرأي العام العالمي للوقوف على حقيقة ما يشهده قطاع غزة من مجازر وحشية ودمار طال جميع مناحي الحياة.

وفي بداية اللقاءين، اللذين عقدا في الديوان الملكي الهاشمي، وحضر أحدهما مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، نقل العيسوي تحيات جلالة الملك للحضور، وفخره واعتزازه بهم وبجميع الأردنيين.

وقال العيسوي إن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، يوظف مكانته الدولية لحشد الدعم الدولي للشعب الفلسطيني وقضيتهم العادلة، وتسليط الضوء على حجم المأساة الإنسانية التي يواجهها وما لحقه من ظلم واضطهاد.

ولفت إلى أن الجهد الملكي ركز على حث المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر والمجازر الوحشية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، والتحذير من التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم.

وأشار العيسوي إلى الدور المحوري والمهم، الذي يقوم به جلالة الملك لضمان استمرار إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل مستمر ومتواصل إلى قطاع غزة، للتخفيف من الظروف الصعبة التي يمر بها الأشقاء.

وأوضح أن جهود جلالة الملك ومواقفه التي عبر عنها خلال لقاءاته واتصالاته مع زعماء وقادة المجتمع الدولي، كان أكبر التأثير على مواقف كثير من الدول، لجهة حشد التأييد الدولي لوقف إطلاق النار في غزة ووضع حد لتفاقم الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الأهل في القطاع ووقف دوامة العنف والاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها الأشقاء في الضفة الغربية.

وأكد أن القضية الفلسطينية هي قضية الأردن المركزية، وتشكل مصلحة وطنية عليا، وسيواصل الأردن، بقيادته الهاشمية، تقديم الدعم الكامل لنصرة الشعب الفلسطيني الشقيق، لنيل حقوقه العادلة والمشروعة وإقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وبين أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، مستمر بالعمل للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة، الإسلامية والمسيحية، بالقدس الشريف وحمايتها ورعايتها والحفاظ على عروبتها من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

وأشار العيسوي إلى المضامين، التي حملتها مقابلات جلالة الملكة رانيا العبدالله، مع محطات تلفزة عالمية، والتي أوضحت خلالها الصورة الحقيقة للظلم والمعاناة الإنسانية، التي يتعرض له الأشقاء في غزة، وكشف زيف الادعاءات الإسرائيلية.

وفي السياق ذاته، لفت إلى جهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والتي جسد فيها المواقف التاريخية المشرفة للهاشميين والشعب الأردني تجاه القضية الفلسطينية.

وقال إن سمو ولي العهد أشرف على عملية تجهيز وإرسال المستشفى الميداني الأردني الخاص 2 لجنوب قطاع غزة، ورافق بعثة المستشفى إلى مدينة العريش المصرية.

وأوضح أن الدبلوماسية الأردنية بتوجيهات ملكية، لعبت دورا مهما بنقل حقيقة ما ترتكبه إسرائيل من مجازر وجرائم بحق الشعب الفلسطيني ومحاولاتها لتهجيرهم عن وطنهم، كما تقوم بدور فاعل ومؤثر في إبراز رسالة المملكة ومواقفها التاريخية الراسخة، وذلك في جميع المحافل الإقليمية والدولية.

وقال إنه بتوجيهات ملكية سيواصل الأردن جهوده لضمان وصول وتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة والضفة الغربية ومواصلة إمداد المستشفيات الأردنية الميدانية في غزة ونابلس وجنين بجميع المستلزمات والمساعدات الطبية والعلاجية والغذائية، من خلال إرسال الطائرات الإغاثية أو عبر القوافل البرية.

كما أشار إلى عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الطبية والعلاجية العاجلة والتي كان خامسها مساء الخميس الماضي، حيث رافقت طاقم الطائرة سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني وينفذها بكل شجاعة النشامى من منتسبي الجيش العربي المصطفوي.

وقال العيسوي إن الأردن فتح أبوابه لتقديم جميع أشكال الرعاية الطبية والعلاجية لعدد من المصابين بالسرطان من قطاع غزة، الذين تم إجلاؤهم، لتلقي العلاج في الأردن، كما سيتم استقبال المرضى المحولين من القطاع في قسم الأطراف الصناعية بمركز التأهيل الملكي حيث سيشرف عليهم فريق طبي مؤهل وعلى كفاءة عالية وذلك وفق خطة أعدت لهذه الغاية.

ولفت إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع الوعي واليقظة والتصدي لكل من يحاول النيل من الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية، والوقوف لوقوف صفا واحدا للدفاع عن الوطن ومقدراته ومنجزاته.

من جهتهم، أكد الحضور وقوف جميع الأردنيين خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ودعم ومساعي جلالته المكثفة، على الصعيدين الدولي والإقليمي لوقف الحرب على قطاع غزة.

وثمنوا جهود جلالة الملك من أجل وقف الحرب على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية للأهل في القطاع وحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية.

وقالوا إن الأردنيين يقفون دوما في خندق الوطن، خلف قيادة جلالة الملك، مؤكدين أن الأردن سيبقى السند للأشقاء الفلسطينيين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة على التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشادوا بمضامين المقابلات التلفزيونية، التي أجرتها جلالة الملكة رانيا العبدالله، مع محطات تلفزة عالمية، وكشفت خلالها للرأي العالمي بشاعة ما تقوم به إسرائيل من مجازر بحق الأطفال والنساء والشيوخ، وعمليات التدمير التي ترتكبها آلة القتل الإسرائيلية.

كما ثمنوا سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وحرص سموه على مرافقة كوادر المستشفى الميداني الجديد إلى مدينة العريش المصرية، ومتابعة سموه لعمليات إرسال المساعدات الإنسانية والطبية للأشقاء، التي كان الأردن سباقا في إرسالها للأشقاء في غزة منذ اندلاع الحرب.

كما حيوا مشاركة سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، في عملية الإنزال المظلي للمساعدات الطبية والإغاثية والعلاجية الجوية الخامسة، للمستشفى الميداني الأردني – غزة (76).

كما أكدوا أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مستذكرين التضحيات التي قدمها الهاشميون على مر التاريخ في الدفاع عن فلسطين ودعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين.

ولفتوا إلى أن الدبلوماسية الأردنية، التي يقودها جلالة الملك، تلعب دورا مهما في الدفاع عن القضية الفلسطينية، التي تعد من أبرز الأولويات والثوابت الوطنية.

وشددوا على ضرورة تمتين الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية والحفاظ على منجزاته وصون مقدراته، والتصدي لكل الإشاعات المغرضة التي تستهدف الأردن ومواقفه تجاه أمته، مثمنين جهود القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي والأجهزة الأمنية، التي تعتبر هي سياج الوطن وخط الدفاع الأول عنه.

وقالوا إنهم سيكونون بالمرصاد لكل من يحاول العبث بأمن واستقرار الأردن، مؤكدين أن الأردن القوي هو الأقدر على الدفاع عن القضايا الإسلامية والعربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

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