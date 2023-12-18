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الزراعة توضح للمعتصمين بشأن التصدير

12/18/2023 2:24:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وزارة الزراعة في بيان لها اليوم الاثنين، إن الحكومة لا تصدر أي رخص تصدير للخارج ودورها يقتصر على فتح أسواق جديدة وتسهيل مسارات التسويق للمنتج المحلي.

وبحسب البيان، تابعت الوزارة وصول عدد من المواطنين للاعتصام بجوار مبناها، مشيرة إلى أنها "تقدر وتحترم هذا المسار السلمي للتعبير عن الرأي في ظل الظروف الراهنة والتي تعبر عن وجع كل أردني".

وتحدثت عن "سوء فهم واضح لدى البعض حول دور الوزارة في تطوير طرق وآليات التصدير دون منح رخص التصدير"، موضحة أن الصادرات إلى أوروبا "تخضع لمسار ترانزيت بالمرور عبر ميناء حيفا وذلك بسبب الإغلاقات الحدودية الشمالية والشرقية".

وقالت الوزارة إن "هناك عددا متواضعا من التجار الذين يعملون بموجب عقود من الباطن وبشكل فردي ولا ينتمون إلى أي حاضنة شريكة للوزارة".

وأكدت أنها جزء من الموقف الأردني الرسمي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وضد الحملة الهمجية الظالمة واللاإنسانية.

وذكرت الوزارة أنها عملت منذ فترة على تأسيس الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية بهدف دعم صمود المزارعين الفلسطينيين وتسويق المنتجات الفلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة للخارج.

وأكدت أنها ستستمر بهذا الموقف الرسمي والشعبي، ودعت الجميع إلى "وعي دور الوزارة الحقيقي وعدم الالتفات إلى بعض الروايات الموجهة من الخارج والتي يتداولها البعض والتي يكون هدفها الإساءة للموقف الأردني الثابت والراسخ في دعم الأشقاء الفلسطينيين".

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